Charlotte, NC.- Cada año, miles de personas en todo el país mueren por suicidio y miles más quedan sumidas en el dolor. El Departamento de Salud Pública de Mecklenburg ofrece capacitación y recursos gratuitos durante el Mes de la Prevención del Suicidio para ayudar a los cuidadores y a quienes luchan contra problemas de salud mental.

#988Day is almost here! On 9/8, we're spreading the message: "988 Reasons: Your reason is reason enough." Watch our recap of 2025 #988Day to see how we came together, then join us again this year! Find all resources at https://t.co/dhlk5ePRsi. https://t.co/34JAGs02G0 — 988 Suicide & Crisis Lifeline (@988Lifeline) September 3, 2026

“Queremos que la gente sepa que es normal no sentirse bien y que hay esperanza y apoyo en la comunidad”, dijo la Dra. Kimberly Scott, Directora de Salud. “Prevenir el suicidio es posible”.

En el Condado Mecklenburg, 584 personas murieron por suicidio entre 2020 y 2024, y 234 de ellas eran jóvenes y adultos jóvenes de entre 10 y 24 años. Más del 53% de las muertes por suicidio en el Condado durante este período estuvieron relacionadas con armas de fuego.

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“Guardar las armas de fuego puede dar tiempo a las personas para obtener la ayuda que necesitan”, dijo la Dra. Ebony Rao, Gerente Sénior del Programa de Salud de la Oficina de Prevención de la Violencia. “La ayuda gratuita está siempre a solo un mensaje de texto o una llamada al 988.”

Salud Pública se asocia con organizaciones comunitarias para ofrecer capacitación gratuita durante el mes de septiembre.

Modelo de Resiliencia Comunitaria (CRM®): Habilidades Prácticas para el Bienestar – Una introducción virtual al Modelo de Resiliencia Comunitaria (CRM®), un enfoque basado en la evidencia y la neurociencia, diseñado para ayudar a las personas a comprender y manejar mejor los efectos del estrés, la adversidad y el trauma. 9 de septiembre, de 12:00 p.m. a 1:30 p.m. y 21 de septiembre, de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

Comprensión de la Autolesión No Suicida en Adolescentes: Enfoques Basados ​​en la Evidencia para la Prevención, la Identificación y la Intervención Temprana – La autolesión no suicida (ANS) afecta a casi 1 de cada 5 adolescentes y a menudo se malinterpreta. Este seminario web brindará a los participantes una comprensión basada en la evidencia sobre la autolesión no suicida (ANS), incluyendo factores de riesgo comunes, señales de alerta, motivaciones subyacentes y enfoques prácticos para responder a los jóvenes de manera comprensiva y apropiada para su desarrollo. 23 de septiembre, de 12:00 a 1:00 p.m.

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Mantenerse con vida: Cumbre de Concientización sobre la Prevención del Suicidio 2026 – Durante esta cumbre gratuita de medio día, los miembros de la comunidad recibirán información, recursos y herramientas para fortalecer nuestra respuesta colectiva ante los desafíos de la salud mental. Habrá interpretación al español disponible. 24 de septiembre, de 8:30 a 12:00 (The Park Church, 6029 Beatties Ford Rd., Charlotte, NC).

Comprender y responder al riesgo de suicidio en adolescentes: Estrategias basadas en la evidencia para la prevención, evaluación y planificación de la seguridad – Este seminario web interactivo explorará el riesgo de suicidio en adolescentes, incluyendo señales de alerta, factores de riesgo y protección, estrategias de detección y técnicas de respuesta efectivas. 25 de septiembre, de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

Finalmente, para obtener más información sobre recursos y otros talleres de prevención del suicidio, visite Health.MeckNC.gov/SupportHope. Para más información sobre la Línea de Ayuda para la Prevención del Suicidio 988, visite 988lifeline.org.

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