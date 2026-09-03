Procesan a hombre que ocultó agresiones sexuales para obtener la ciudadanía

Reno.- Autoridades federales en un contundente mensaje contra el fraude migratorio, anunciaron que procesaron a Kevin Jesus King, un ciudadano naturalizado que compareció ante el tribunal por presuntamente mentir sobre su historial criminal para obtener de manera ilícita la ciudadanía estadounidense.

"Lying on a citizenship application is a serious crime. Under the Trump administration, if you cheat to get U.S. citizenship, expect the consequences. "U.S. Citizenship and Immigration Services is working closely with the Department of Justice to identify, denaturalize, and hold… — USCIS (@USCIS) September 3, 2026

Según detallan los documentos judiciales publicados en un comunicado, el acusado presentó su solicitud de naturalización ante USCIS en enero de 2018 y fue entrevistado bajo juramento en junio, ocultando intencionalmente que había cometido dos agresiones sexuales en julio de 2017 y marzo de 2018. Apenas once días después de esta entrevista y tras negar falsamente haber cometido delitos, el gobierno le otorgó la ciudadanía.

Indicaron que el grave engaño quedó al descubierto años más tarde, cuando King se declaró culpable de ambas agresiones sexuales ante un tribunal estatal de Nevada en julio de 2024. Tras esta admisión judicial, el individuo fue acusado de un cargo de fraude de naturalización, un delito federal por el cual enfrenta una pena máxima legal de hasta 10 años de prisión, con un juicio con jurado programado para el 3 de noviembre de 2026.

Advirtieron sobre las investigaciones en los casos de naturalización

Por otro lado, las máximas autoridades migratorias aprovecharon este proceso para emitir una severa advertencia pública.

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Al respecto, el director de USCIS, Joseph B. Edlow, fue tajante al declarar que «mentir en una solicitud de ciudadanía es un delito grave y, bajo la administración Trump, si haces trampa, espera las consecuencias».

Además, el funcionario confirmó que su agencia trabaja estrechamente con el Departamento de Justicia para identificar y desnaturalizar a quienes cometen este tipo de fraudes.

La Fiscalía Federal del Distrito Nevada respaldó esta postura de mano dura. La Primera Fiscal Auxiliar, Sigal Chattah, advirtió que investigarán y procesarán agresivamente a quienes utilicen el engaño, ya que al ocultar crímenes violentos «faltan el respeto a los millones de inmigrantes que siguen el proceso legal correctamente» y violan la integridad del sistema nacional de inmigración.

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