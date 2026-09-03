Ofrecen inspecciones gratuitas a viviendas durante Labor Day

Lancaster, SC.- Con la llegada del fin de semana largo por el Día del Trabajo, muchas familias de Lancaster, Carolina del Sur, preparan viajes a la playa, el lago, la montaña o destinos donde compartirán con familiares y amigos. Ante la salida temporal de numerosos residentes, la Oficina del Sheriff de Lancaster County recuerda que ofrece un servicio gratuito de inspección de propiedades vacacionales.

La iniciativa busca brindar mayor tranquilidad a quienes dejarán sus viviendas sin ocupantes durante el feriado. A través de este programa, agentes de la oficina pueden realizar recorridos periódicos por las propiedades mientras sus residentes se encuentran fuera de casa.

Los propietarios interesados deben comunicarse con la Oficina del Sheriff al número 803-283-4136 para solicitar el servicio. Al momento de realizar la llamada, las autoridades recomiendan proporcionar información que facilite el trabajo de los agentes y permita identificar cualquier situación que requiera atención.

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Entre los datos solicitados figuran la dirección exacta de la vivienda y las fechas durante las cuales permanecerá desocupada. Los residentes también deben informar si dejarán algún vehículo estacionado en la propiedad durante su ausencia.

Asimismo, los propietarios pueden comunicar cualquier detalle adicional que consideren relevante para las inspecciones. Esta información puede ayudar a los agentes a reconocer circunstancias habituales de la vivienda y distinguirlas de posibles situaciones inusuales.

El servicio cobra especial relevancia durante los fines de semana festivos, cuando muchas familias aprovechan los días libres para realizar viajes cortos. El Día del Trabajo, que marca tradicionalmente el cierre del verano en Estados Unidos, genera un aumento de desplazamientos hacia destinos turísticos y reuniones familiares.

La Oficina del Sheriff invita a los residentes a planificar con anticipación si desean utilizar el programa de vigilancia durante su ausencia. La recomendación forma parte de las medidas preventivas que los propietarios pueden adoptar antes de salir de viaje.

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Las autoridades también exhortan a los residentes a disfrutar del feriado con responsabilidad y a tomar las precauciones necesarias para proteger sus viviendas mientras permanecen fuera.

Para solicitar una inspección gratuita o conocer los detalles del servicio, los residentes del Condado Lancaster pueden comunicarse directamente con la Oficina del Sheriff al 803-283-4136.

El objetivo de la iniciativa consiste en acompañar a la comunidad durante el fin de semana largo y contribuir a que los residentes puedan disfrutar de sus viajes con mayor tranquilidad.

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