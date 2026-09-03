Machado cuestionó acuerdo entre EE.UU. y Delcy Rodríguez

Caracas.- La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, emitió un contundente pronunciamiento en respuesta al reciente acuerdo energético a gran escala anunciado entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

En su mensaje publicado en las redes sociales, Machado reconoció la profunda preocupación e incertidumbre que este pacto ha generado en la población.

Venezolanos,

Mi mensaje para ustedes a propósito del acuerdo energético anunciado entre Estados Unidos y el régimen:https://t.co/eXZBrqpXHg pic.twitter.com/Sd3048Kwgk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) September 3, 2026

Machado cuestionó duramente la falta de transparencia que rodea las negociaciones. “Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo: ¿quién firma? ¿qué es lo que realmente se firma? ¿quién pone el dinero?”, interrogó la dirigente.

De la misma manera, advirtió que decisiones de esta magnitud, tomadas a espaldas de los venezolanos, generan un justificado malestar, reafirmando que «el patrimonio de nuestro suelo no le pertenece a un régimen ilegítimo, le pertenece al pueblo venezolano».

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Reconoció que EE.UU. es el “socio principal de Venezuela”

Por otro lado, Machado, que si bien reconoció que Estados Unidos es el «socio principal que Venezuela necesita» para desarrollar plenamente su valor estratégico, fue enfática al señalar que «los enemigos de los Estados Unidos en Venezuela están hoy en Miraflores».

La líder opositora argumentó que cualquier asociación estratégica sólida debe ser de beneficio mutuo, basarse en la legalidad y ejecutarse bajo principios innegociables de transparencia absoluta, condiciones que, a su juicio, «solo son posibles con la legitimidad y la estabilidad que ofrece un gobierno serio y democrático».

En este sentido, Machado recordó el plan energético que su equipo presentó el pasado marzo en Houston. Dicha propuesta se fundamenta en cinco pilares clave: un marco legal transparente aprobado por una Asamblea Nacional legítima, una agencia de hidrocarburos independiente, licitaciones públicas y abiertas, un régimen fiscal competitivo y seguridad jurídica con arbitraje internacional

Además, subrayó que el sector petrolero requiere inversiones colosales, pero recalcó que el país «necesita mucho más que dinero». Al mismo tiempo, advirtió que para que estas inversiones sean viables a largo plazo, es imperativo que las cadenas de valor se integren, que se genere suficiente electricidad, capacidad operativa en los puertos y se garantice tanto la seguridad jurídica para los capitales como la seguridad personal para los ciudadanos

Por último, Machado reiteró que no hay desarrollo posible sin instituciones sólidas y sin un gobierno electo por voto popular. «Venezuela vale mucho más que su petróleo, el verdadero valor de Venezuela es su gente… y jamás pondrá en venta nuestra libertad y la de nuestro país», concluyó, reafirmando su compromiso con la recuperación de la democracia como único camino para la reconstrucción nacional.

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