J Balvin representa a la cultura latina en el Festival de Cine de Venecia

Venecia.- El reconocido artista urbano J Balvin asistió al estreno mundial de «Ink», la nueva película del aclamado director Danny Boyle, el evento cinematográfico que sirvió para inaugurar oficialmente la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.

En un comunicado de prensa destacaron que más allá de los reflectores de la alfombra roja, la presencia del cantante en la apertura de este prestigioso certamen marca un momento importante en su proyección global.

Señalaron además, que su participación fue destacada como un paso más en su rol de embajador, representando la música y la cultura latinas en uno de los eventos internacionales más importantes y exclusivos del mundo.

Ver más: CHOLITA: Una nueva producción latina sobre el poder de abrazar nuestras raíces

Destacó con un traje de Emporio Armani

Por otro lado, indicaron que fiel a su estilo vanguardista y llamativo, el intérprete lució para la ocasión un sofisticado conjunto de la firma Emporio Armani diseñado en elegantes tonos gris topo y beige.

El exclusivo atuendo estuvo compuesto por una chaqueta de corte oversize y pantalones fluidos, piezas que llamaron la atención por estar decoradas con un distintivo estampado geométrico de rombos.

En este sentido, con esta aparición, J Balvin reafirma su estatus como un ícono multifacético que trasciende los escenarios musicales. En los últimos años, el festival italiano se ha consolidado como una vitrina fundamental donde convergen las grandes figuras del entretenimiento y el séptimo arte, permitiendo a los artistas latinos estrechar lazos con la industria cinematográfica internacional y marcar pauta en las tendencias de la alta costura europea.

Fotos: Cortesía Jr. Public Relations Strategist

1 de 8

Vídeo: Medicamentos gratis: NC MedAssist anuncia nueva jornada en Concord