Charlotte, NC.- El circuito Charlotte Motor Speedway ha nombrado a David Ankin, estrella de la exitosa serie automovilística ToyMakerz , como Asesor Principal de AutoFair, trayendo así a una de las personalidades más reconocibles del mundo de los automóviles personalizados al evento, que se prepara para una temporada histórica en 2027.

Ankin ha dedicado décadas a construir máquinas únicas, colaborando con líderes de la industria automotriz y desarrollando relaciones en los ámbitos de los coches personalizados, los coches de colección, los vehículos de alto rendimiento y el mercado de repuestos para automóviles.

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Ahora, aportará esa experiencia y red de contactos al Charlotte Motor Speedway, coincidiendo con la entrada de AutoFair en su siguiente capítulo, contribuyendo a ampliar el alcance del evento y rindiendo homenaje a los constructores, coleccionistas y entusiastas que lo han convertido en una larga tradición automovilística.

“David aporta una enorme pasión, creatividad y experiencia gracias a su trayectoria en el mundo del automóvil, y estamos encantados de que se una a nosotros mientras nos preparamos para el próximo capítulo de AutoFair”, declaró Jessica Fickenscher, directora general de Charlotte Motor Speedway. “Al celebrar cinco décadas de AutoFair y lanzar dos fines de semana repletos de diversión en nuestras instalaciones, la perspectiva y las relaciones de David nos ayudarán a evolucionar el evento sin perder de vista lo que lo ha hecho especial para generaciones de aficionados”.

Diseñado para los amantes de los coches

Ankin , conocido principalmente por ser la fuerza impulsora detrás de ToyMakerz , ha forjado su carrera profesional ideando, fabricando y conduciendo máquinas únicas en su clase.

Su trabajo lo ha situado en el centro de la cultura automovilística estadounidense, desde vehículos personalizados y de alto rendimiento hasta importantes ferias y eventos automovilísticos, al tiempo que ha construido una red nacional de constructores, coleccionistas, fabricantes y marcas de repuestos.

Como asesor sénior de AutoFair , Ankin trabajará con Charlotte Motor Speedway para:

Ampliar el alcance de AutoFair en toda la comunidad automotriz nacional.

Reclutar nuevos constructores, coleccionistas, vehículos, proveedores y socios de la industria.

Desarrollar nuevas atracciones y experiencias para los aficionados.

Fortalecer los vínculos con las comunidades de autos personalizados, clásicos, hot rods, muscle cars y repuestos.

Ayuda a dar forma al futuro de AutoFair.

“AutoFair siempre ha sido la feria de mi ciudad, aquí mismo, en mi propio barrio, así que tener la oportunidad de ayudar a dar forma a su futuro es algo muy especial”, dijo Ankin. “Este evento ocupa un lugar especial en el mundo del automóvil, y me entusiasma continuar con su increíble legado, aportar ideas nuevas y ayudar a que AutoFair sea un evento imperdible para los aficionados a los coches”.

50 años de potencia, historia y cultura automovilística

Durante más de cuatro décadas, AutoFair en Charlotte Motor Speedway ha reunido a generaciones de entusiastas de los automóviles en el famoso superóvalo de 2,4 kilómetros (1,5 millas).

El interior del circuito se convierte en una enorme concentración de automóviles, con coches clásicos, coches personalizados, hot rods, muscle cars, antigüedades, vehículos especiales, clubes de coches, piezas difíciles de encontrar, vendedores y objetos de colección relacionados con el mundo del automóvil.

Anota la fecha en el calendario

AutoFair regresa del 8 al 10 de abril de 2027, dando inicio a dos fines de semana consecutivos diseñados para reunir a eventos y entusiastas del automovilismo en toda la región de Charlotte.

El fin de semana siguiente, del 15 al 17 de abril, se celebra la quinta edición anual del Smith-Hendrick Heritage Invitational en el Ten Tenths Motor Club, que reúne algunos de los mejores vehículos de colección del mundo en una exhibición automovilística de primer nivel.

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Más información

Los aficionados pueden conectar con Charlotte Motor Speedway y estar al día de las últimas noticias siguiéndolos en X e Instagram o haciéndose fans en Facebook . Manténgase al tanto de todas las novedades con la aplicación móvil de Charlotte Motor Speedway .

COMPLICARSE:

Finalmente los aficionados pueden comprar entradas, registrar vehículos para la exhibición, convertirse en vendedores y obtener más información sobre AutoFair en CharlotteMotorSpeedway.com.

Con información de Charlotte Motor Speedway

Video: Primer evento masivo de vacunación contra el COVID 19 en Charlotte Motor Speedway