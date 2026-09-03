Charlotte, NC.- En un año histórico para el éxito estudiantil, las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg (CMS) lograron un crecimiento académico generalizado, lo que representa un salto significativo en el dominio y el desempeño para el ciclo escolar 2025-26.

Los resultados, publicados el miércoles como parte del informe anual de rendición de cuentas de las escuelas de Carolina del Norte, reflejan el progreso continuo en todas las escuelas y grupos estudiantiles de CMS.

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“Este progreso pertenece a nuestros estudiantes, maestros, líderes escolares, personal y familias”, dijo la superintendente Dra. Crystal Hill. “Estos resultados demuestran lo que es posible cuando nos mantenemos enfocados en una instrucción sólida, altas expectativas y en brindar a cada estudiante el apoyo que necesita para tener éxito. Estamos orgullosos del progreso que están logrando nuestros estudiantes y seguimos comprometidos a aprovechar este impulso”.

CMS aumentó el dominio general por nivel de grado en todas las áreas de contenido evaluadas en el ciclo escolar 2025-26. Entre los avances del distrito con respecto al año anterior se destacan:

Lectura, grados 3-8: 56.7% de dominio, un aumento de 4 puntos porcentuales.

Matemáticas, grados 3-8: 62.7%, un aumento de 3.5 puntos.

Ciencias, grados 5 y 8: 69.3%, un aumento de 7.6 puntos.

Inglés II: 66.0%, un aumento de 6.8 puntos.

Matemáticas 1 de Bachillerato: 42.0%, un aumento de 13.0 puntos.

Matemáticas 3 de Bachillerato: 69.4%, un aumento de 2.8 puntos.

Biología: 58.4%, un aumento de 9.8 puntos.

Los avances son particularmente notables en lectoescritura: el 76.9% de los estudiantes de tercer grado demostraron dominio según la prueba estatal Read to Achieve. El dominio de la lectura en tercer grado, según la evaluación estatal, aumentó 11 puntos porcentuales, del 46.3% al 57.3%. El distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) también superó el promedio estatal de dominio de lectura en los grados 3 a 8, con un 56.7% de sus estudiantes que alcanzaron dicho nivel, en comparación con el 52.5% en el ámbito estatal. CMS mejoró cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior, frente a un aumento de 2.4 puntos a nivel estatal.

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Este progreso se extiende más allá de las evaluaciones individuales a todas las escuelas del distrito. Casi el 79% de las escuelas de CMS obtuvieron una calificación de desempeño escolar A, B o C, lo que representa un aumento de aproximadamente 8 puntos porcentuales desde el año escolar 2024-25 y de 26 puntos porcentuales desde el año escolar 2021-22.

Además, 122 escuelas mejoraron su calificación numérica de desempeño escolar durante el año escolar 2025-26.

Al mismo tiempo, el número de escuelas de CMS designadas como de bajo desempeño continuó disminuyendo. Veintiocho escuelas recibieron esta designación en el año escolar 2025-26, en comparación con las 31 del año anterior y las 50 del año escolar 2021-22.

La mayoría de las escuelas de CMS también continuaron demostrando un sólido crecimiento estudiantil, con un 83.8% que alcanzó o superó el crecimiento esperado.

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CMS también observó un progreso significativo entre sus estudiantes graduados. La tasa de graduación de la cohorte de cuatro años del distrito aumentó al 87.9% en 2025-26, un incremento de 3.3 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

“Estos resultados representan miles de historias individuales de estudiantes que aprenden, crecen y alcanzan hitos importantes”, dijo Hill. “Nuestra responsabilidad ahora es seguir acelerando ese progreso para que cada estudiante, en cada escuela y en cada comunidad, tenga acceso a una educación excelente”.

CMS continuará analizando los resultados a nivel de distrito, escuela y grupo de estudiantes a medida que avanza en los objetivos y directrices establecidos en el Plan Estratégico 2024-29 del distrito.

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