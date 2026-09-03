Charlotte, NC.- Kelly y Darius Adamczyk han realizado una donación trascendental a la Fundación Atrium Health para apoyar a pacientes, investigación, programas e iniciativas especiales en el Centro de protonterapia y radioterapia avanzada Levine de Atrium Health, el único centro de protonterapia de las Carolinas. La donación crea el «Fondo Familiar Adamczyk» para el Centro de Protonterapia y Radioterapia Avanzada, y en reconocimiento a su liderazgo, el vestíbulo principal del centro ha sido nombrado Vestíbulo de Bienvenida Kelly y Darius Adamczyk.

Ubicado en el campus de Atrium Health en Charlotte, en el Instituto Oncológico Levine, el centro es la primera y única instalación en las Carolinas, y una de las menos de 50 en Estados Unidos, que ofrece terapia de protonterapia para pacientes adultos y pediátricos con tumores complejos. Impulsada por un acelerador de protones de 110 toneladas, la terapia se dirige con precisión a los tumores, preservando el tejido sano y reduciendo los efectos secundarios y los riesgos a largo plazo, especialmente en niños y adolescentes. El centro también ofrece radiocirugía Gamma Knife para lesiones cerebrales difíciles de tratar.

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Desde su apertura, el centro ha tratado a más de 150 pacientes con terapia de protones, ha administrado más de 4.000 tratamientos, ha atendido a 36 pacientes pediátricos, ha tratado a 755 pacientes de radiocirugía y ha proporcionado más de 800 infusiones de radiofármacos. Pacientes de más de 45 condados y seis estados han viajado para recibir atención en el centro, lo que demuestra su creciente impacto regional y la demanda de servicios oncológicos avanzados.

Esta donación de la familia Adamczyk amplía el acceso a terapias precisas y dirigidas, a la vez que reduce la necesidad de viajar para quienes reciben tratamiento. Desde su apertura, el centro ha evitado que los pacientes tuvieran que viajar aproximadamente 24.000 kilómetros hasta el centro de terapia de protones más cercano.

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“Lo más importante es el impacto que esto tendrá en los pacientes y sus familias que atraviesan algunos de los días más difíciles de sus vidas”, afirmó Eugene A. Woods, director ejecutivo de Advocate Health, de la cual Atrium Health forma parte. “Como único centro en las Carolinas que ofrece terapia de protones, el Centro de Protones Oncológicos y Radiación Avanzada Levine de Atrium Health brinda atención médica que cambia vidas, más cerca de sus hogares, a pacientes de toda nuestra región. Gracias a Kelly y Darius Adamczyk, ahora aún más personas tendrán acceso a esta atención, con la esperanza, la dignidad y el apoyo que merecen”.

Para los Adamczyk, la decisión de donar fue tanto personal como estratégica. “El cáncer afecta a casi todas las familias, incluida la nuestra”, comentó Darius Adamczyk, exdirector ejecutivo de Honeywell, con sede en Charlotte. “Kelly y yo queríamos que nuestra inversión llegara directamente a los pacientes, a través de los tratamientos, la investigación y el apoyo diario que ayuda a las familias a superar un momento difícil”.

La filantropía y el apoyo de la comunidad son esenciales para alcanzar la excelencia en Atrium Health, acelerando el acceso a tecnología avanzada, investigaciones innovadoras y programas que brindan atención integral a la persona. “Donaciones como la de los Adamczyk nos ayudan a posicionarnos como un referente nacional en atención médica”, afirmó Mark Griffith, presidente de la Fundación Atrium Health y vicepresidente de filantropía de Advocate Health para Carolina del Norte y Georgia. “También contribuye a garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita, independientemente de dónde viva”.

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