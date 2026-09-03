CBP abre 20 vacantes para abogados a nivel nacional

Washington.- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) anunció una campaña de reclutamiento a nivel nacional para contratar abogados, destacando el papel fundamental que estos profesionales desempeñan en el avance de la seguridad nacional y la estricta aplicación de las leyes aduaneras y de inmigración.

En un comunicado, detallaron que para conectar con posibles candidatos, la agencia federal llevará a cabo una feria de empleo virtual el próximo 9 de septiembre, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. (hora del Este).

Destacaron que durante este evento, reclutadores y personal especializado estarán disponibles para responder preguntas sobre el proceso de contratación, aunque la institución aclaró que será una sesión estrictamente informativa donde no se realizarán entrevistas ni ofertas de trabajo directas.

De la misma manera, explicaron que en cuanto a los perfiles solicitados, CBP cuenta actualmente con 20 vacantes en todo el país y busca cubrir múltiples áreas de práctica, con un énfasis particular en abogados con experiencia en bienes raíces.

Acotaron que los aspirantes deben contar con un mínimo de un año de experiencia como abogados licenciados, mantener una membresía activa en el colegio de abogados y poseer al menos un año de experiencia especializada revisando paquetes de títulos.

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Piden registrarse antes del 4 de septiembre

Por otro lado, las autoridades instan a los interesados a registrarse antes del 4 de septiembre para asegurar acceso anticipado a recursos valiosos, enlaces de aplicación y contenido exclusivo de la feria.

La subdirectora legal de la agencia, Shelby Stuntz, destacó que la oficina valora a quienes aportan «integridad y buen juicio», ofreciendo a cambio enormes oportunidades de crecimiento profesional en un entorno de ritmo acelerado.

Por último, el comunicado enfatiza que todas las posiciones están sujetas a las estrictas regulaciones federales de contratación, por lo que la ciudadanía estadounidense es un requisito obligatorio. Además, se informó que algunos de los puestos disponibles podrían calificar para recibir incentivos económicos de reubicación.

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