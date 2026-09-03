Charlotte, NC.- Hay mucho por descubrir y hacer para recibir el otoño en Camp North End, el destino de uso mixto de 30 hectáreas en el distrito North End de Charlotte. A continuación, encontrará una completa programación de actividades y emocionantes oportunidades para compradores, amantes de la gastronomía y visitantes de todas las edades:

Todos los fines de semana de septiembre, el equipo detrás de Room Service ha inaugurado un bar en la azotea llamado Bar Fly, que ofrece una carta de cócteles artesanales y aperitivos en un ambiente ecléctico. El concepto también contará con una programación rotativa de actividades, que incluyen trivias, noches de DJ, noches de cine y más. Estará abierto de viernes a sábado de 5:00 p.m. a 12:00 a.m. y los domingos de 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

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Good Game, la nueva tienda de juegos de mesa del propietario de Good Postage, celebrará su gran inauguración el 12 de septiembre, de 10:00 a.m. a 7:00 pm. Good Game ofrecerá juegos de mesa, juegos de cartas, cromos y accesorios para juegos, y estará ubicada en el distrito de Keswick, en Camp North End.

Todos los sábados de septiembre, That’s Novel Books organizará una firma de libros con un autor local de Charlotte. La programación es la siguiente:

5 de septiembre: Christian Shinkle, Above The Fog

12 de septiembre: Erika Ferrari Lopez, The Adventures of Amazing Grace

19 de septiembre: Frank Riccardi, CTROL+ALT+PWN: The Hacker’s Playbook (And How To Beat It)

26 de septiembre: Alex Dunavant, Bilbo and Obi’s Baseball Adventure

¡El Mercado Vintage Thrift Pony en el Parque está de vuelta! Visita más de 10 puestos en el césped de Ford Green de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. el domingo 13 de septiembre.

La floristería móvil, ubicada en Bella, una camioneta Dodge rosa de 1954, ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva y estética, además de la oportunidad de crear su propio ramo personalizado. Los tallos individuales cuestan desde $2 cada uno y el precio varía según el tipo de flor. Este evento se lleva a cabo en The Mount de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre (el primer sábado y domingo de cada mes).

Ven a explorar una variedad de pequeños negocios, desde boutiques y joyerías hasta regalos y decoración para el hogar. Pasa el día comprando en el mercado, comiendo algo, paseando por el recinto y descubriendo más productos locales favoritos en Camp North End. Entrada gratuita. Se celebra de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. el 6 de septiembre en el césped de Ford Green.

Trae una silla, reúne a tus amigos y disfruta de la deliciosa comida y bebida de los vendedores locales de Camp para una experiencia completa. Entrada gratuita. Las proyecciones comienzan a las 8:30 p.m. en el césped de Ford Green. Continúa el ciclo semanal de cine al aire libre con una selección de películas icónicas:

3 de septiembre: Remember the Titans

10 de septiembre: Moonrise Kingdom

17 de septiembre: Titanic

Puede llevar sus sillas, sus amigos y sus perros; pero, sobre todo, llevar sus libros en el formato que prefieras. Entrada gratuita. Se celebra de 9:30 a.m. a 11:00 p.m. el domingo 20 de septiembre en That’s Novel Books.

Acércate a Boileryard para disfrutar de compras nocturnas, bebidas y mucho más. Entrada gratuita. Se celebra de 7:00 p.m. a 10:00 p.m. el viernes 18 de septiembre en Boileryard.

Los inquilinos y socios de Camp North End también dinamizan el lugar semanalmente con programas recurrentes tanto en interiores como al aire libre:

Productos Frescos de DUPP&SWAT – El Mercado: Encuentra una variedad de vendedores, desde artículos vintage hasta libros, arte, accesorios y mucho más. Entrada gratuita. Se lleva a cabo en El Mercado, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el 6 de septiembre y el primer domingo de cada mes en DUPP&SWAT.

Encuentra una variedad de vendedores, desde artículos vintage hasta libros, arte, accesorios y mucho más. Entrada gratuita. Se lleva a cabo en El Mercado, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. el 6 de septiembre y el primer domingo de cada mes en DUPP&SWAT. Club de Corredores Mad Miles: Únete a un club de corredores comunitario semanal, abierto a todos los niveles. Entrada gratuita. Se lleva a cabo a las 6:30 p.m. todos los martes, con salida en el césped de Ford Green.

Únete a un club de corredores comunitario semanal, abierto a todos los niveles. Entrada gratuita. Se lleva a cabo a las 6:30 p.m. todos los martes, con salida en el césped de Ford Green. Noche de Vinilos Cork & Cap: ¡Tú eres el DJ! Trae tus vinilos para compartir, ven a pinchar tus canciones favoritas y descubre nuevas favoritas escuchando las de los demás. Entrada gratuita. Se lleva a cabo de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. todos los miércoles.

¡Tú eres el DJ! Trae tus vinilos para compartir, ven a pinchar tus canciones favoritas y descubre nuevas favoritas escuchando las de los demás. Entrada gratuita. Se lleva a cabo de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. todos los miércoles. Mixtape de Mitad de Semana: Música en vivo semanal de una banda local en el Boileryard. Entrada gratuita. Comienza a las 7:00 p.m. todos los miércoles en Canteen.

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Sip & Play – Preguntas y respuestas: Una noche semanal de preguntas y respuestas sobre cultura pop con películas, música y datos curiosos. Los equipos compiten por premios, incluyendo consumiciones pagadas para el primer, segundo y tercer lugar. Entrada gratuita. Comienza a las 7:00 p.m. todos los jueves en Canteen.

Una noche semanal de preguntas y respuestas sobre cultura pop con películas, música y datos curiosos. Los equipos compiten por premios, incluyendo consumiciones pagadas para el primer, segundo y tercer lugar. Entrada gratuita. Comienza a las 7:00 p.m. todos los jueves en Canteen. Noches de Viernes en Vivo: ¡Asista para disfrutar de música en vivo, comida, compras, arte local y nuevas sorpresas! Entrada gratuita. Se lleva a cabo de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. los días 4, 11 y 18 de septiembre en Boileryard.

¡Asista para disfrutar de música en vivo, comida, compras, arte local y nuevas sorpresas! Entrada gratuita. Se lleva a cabo de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. los días 4, 11 y 18 de septiembre en Boileryard. Club de Ajedrez Knight Vision: Donde convergen las mentes estratégicas y se unen los entusiastas del ajedrez. Todos los niveles de experiencia y edades son bienvenidos. Entrada gratuita.

Video: CAMP NORTH END UN LUGAR QUE ENAMORA A MUCHOS EN CHARLOTTE