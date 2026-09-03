Bloquean nueva orden ejecutiva de Trump contra el «turismo de maternidad»

Maryland.- Una jueza federal estadounidense bloqueó el miércoles 2 de septiembre el más reciente intento del presidente Donald Trump por limitar la ciudadanía por nacimiento, paralizando la aplicación de una orden ejecutiva enfocada en combatir el denominado «turismo de maternidad».

A través de diversos medios de comunicación se conoció que la magistrada Deborah Boardman emitió una contundente decisión de 35 páginas donde determinó que la medida presidencial «es casi con toda certeza inconstitucional».

Una juez bloquea el último intento de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento https://t.co/CnFsUje6dr — EL MUNDO (@elmundoes) September 3, 2026

En su fallo, Boardman argumentó que el Tribunal Supremo ya dictaminó que los menores gozan de este derecho desde el momento en que nacen, enfatizando de manera directa que esa «es la ley y el presidente debe seguirla».

Una jueza federal bloqueó la orden del presidente Donald Trump que busca restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes, al considerar que probablemente viola la Constitución.https://t.co/undmD9lnVr — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 3, 2026

Organizaciones impulsaron la demanda

En este sentido, indicaron que esta resolución judicial impide al gobierno aplicar su directiva a cualquier niño nacido de uno o ambos progenitores indocumentados después del 19 de febrero de 2025, fecha en la que entró en vigor la orden original con la que se pretendía vetar este derecho.

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Además, señalaron que el actual bloqueo se apoya firmemente en el fallo del Tribunal Supremo emitido el 29 de junio de 2026, el cual ratificó que las acciones ejecutivas no pueden alterar las garantías establecidas en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Por último, es de mencionar, que el litigio contra esta medida fue impulsado por diversas organizaciones de defensa de los inmigrantes, destacando la participación de CASA y el Asylum Seeker Advocacy Project, quienes llevaron el caso a los tribunales de Maryland. Además de apuntar al «turismo de maternidad», la orden ejecutiva paralizada también contemplaba excepciones a la ciudadanía para hijos de miembros de gobiernos extranjeros, personas consideradas terroristas y aquellos nacidos en territorios no incorporados.

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