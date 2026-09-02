USCIS lanza nueva guía de recursos para visas R-1 de trabajadores religiosos

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció nuevos recursos informativos oficiales dirigidos específicamente a los trabajadores religiosos no inmigrantes bajo la clasificación R-1 y a sus empleadores u organizaciones solicitantes.

La plataforma web actualizada explica de manera detallada quiénes califican para este estatus, cómo los empleadores deben presentar el Formulario I-129 y qué tipo de evidencia probatoria puede ser requerida durante el trámite.

Además, indicaron que la guía aclara los protocolos sobre cómo funcionan las extensiones y cuándo es necesario contactar a USCIS, al Departamento de Estado o a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Asimismo, recordaron que la visa R-1 es una clasificación temporal estrictamente diseñada para personas que viajan a Estados Unidos para trabajar al menos a tiempo parcial (un promedio mínimo de 20 horas por semana) como ministros, o en una vocación u ocupación religiosa. Para que el trámite sea válido, el solicitante debe ser empleado por una organización religiosa sin fines de lucro o una entidad afiliada reconocida en el país.

USCIS has launched new resources for R-1 nonimmigrant religious workers and petitioning employers. The page explains:

• Who may qualify for R-1 classification

• How employers file Form I-129

• What evidence may be required

• How R-1 extensions work

• When USCIS, the… — USCIS (@USCIS) September 2, 2026

Con posibilidad de solicitar extensiones

Por otro lado, señalaron que para ser elegible bajo esta categoría, la normativa federal exige que el trabajador haya sido miembro de la misma denominación religiosa durante al menos los dos años previos a la presentación de la petición.

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Acotaron además, que en cuanto al tiempo de permanencia, el estatus R-1 puede otorgarse por un período inicial de hasta 30 meses, con la posibilidad de solicitar extensiones hasta alcanzar una estadía máxima total de cinco años.

Por último, las autoridades migratorias invitan a las organizaciones y a los solicitantes a consultar la página oficial de Trabajadores Religiosos No Inmigrantes R-1 y el Volumen 2, Parte O del Manual de Políticas de USCIS para obtener información exhaustiva sobre los criterios de elegibilidad y el proceso formal de petición.

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