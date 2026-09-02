Raleigh, NC.- El gobernador Josh Stein proclamó Septiembre es el Mes de Acción contra el Hambre. Más de 1,7 millones de habitantes de Carolina del Norte padecen hambre cada año, incluyendo a más de 504 000 niños. Mientras que la Ley HR 1 sigue generando dificultades para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Gobernador Stein se compromete a garantizar que las familias de Carolina del Norte puedan tener alimentos en sus mesas.

“A medida que aumentan los precios de los alimentos, el hambre afecta cada vez a más habitantes de Carolina del Norte”, declaró el gobernador Josh Stein. “El Mes de Acción contra el Hambre nos recuerda la importancia de seguir trabajando para que nadie pase hambre y de reconocer la labor esencial de quienes ayudan a que la gente tenga comida en la mesa en Carolina del Norte”.

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Los bancos de alimentos son fundamentales para el trabajo de Carolina del Norte para mantener alimentada a la población. El año pasado, la red Feeding the Carolinas, compuesta por siete bancos de alimentos regionales que prestan servicio a comunidades de todo el estado, informó de la distribución de 250 millones de comidas en un año. En julio, el gobernador Stein firmó un presupuesto que destina más de 9 millones de dólares a los bancos de alimentos, fondos que también apoyarán a los agricultores de Carolina del Norte. Cuando el cierre del gobierno federal interrumpió los beneficios del programa SNAP en noviembre de 2025, el gobernador Stein movilizó 22 millones de dólares. de socios públicos y privados para apoyar a los bancos de alimentos en todo el estado.

Protegiendo el programa SNAP en todo Carolina del Norte

El gobernador Stein está comprometido a proteger el acceso de los habitantes de Carolina del Norte a los beneficios del programa SNAP, ya que el proyecto de ley HR 1 pone en riesgo el programa al transferir millones de dólares en costos a los estados y condados. Casi 1,25 millones de habitantes de Carolina del Norte, incluyendo cientos de miles de niños, veteranos, personas con discapacidades, adultos mayores y familias trabajadoras, dependen de los beneficios de SNAP para afrontar el creciente costo de los alimentos.

Como resultado de la HR 1:

A partir del 1 de octubre de 2026, el gobierno federal transferirá de forma permanente una cuarta parte adicional de los costos administrativos del programa SNAP al estado y a los condados, lo que representa un costo adicional estimado de 85 millones de dólares anuales que los contribuyentes de Carolina del Norte deberán asumir para el funcionamiento del programa SNAP.

A partir del 1 de octubre de 2027, el gobierno federal ya no cubrirá el 100% del costo de los beneficios del programa SNAP, como lo ha hecho durante toda su historia. Se espera que los estados paguen hasta el 15% del costo de los beneficios, dependiendo de su tasa de error en los pagos de SNAP. Como resultado, Carolina del Norte podría tener que pagar 140 millones de dólares o más cada año para seguir ofreciendo los beneficios de SNAP. Esta importante nueva carga financiera podría obligar a los estados a abandonar el programa SNAP por completo cuando se produzca una recesión económica y la necesidad sea mayor.

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El gobernador Stein ha defendido constantemente para proteger SNAP ya que el gobierno federal propuso recortes al programa en 2025 y ha llamado sobre el gobierno federal para retrasar la implementación de cambios sin precedentes en el reparto de costos del programa federal SNAP. Si bien la Asamblea General aceptó las recomendaciones del gobernador Stein de aumentar la financiación para los costos administrativos del estado e invertir en automatización y personal a nivel estatal para reducir los errores en los pagos de SNAP, no consideró su propuesta de ayudar a los departamentos de servicios sociales de los condados a responder al aumento de la carga de trabajo y los costos causados ​​por la HR 1.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) ha trabajado intensamente y en estrecha colaboración con las agencias de servicios sociales de los condados para brindar un servicio excelente a los beneficiarios, al tiempo que ha logrado reducir la tasa de errores en los pagos de Carolina del Norte y disminuir la multa por copago de beneficios adeudada en 2027. Como resultado de estos esfuerzos, Carolina del Norte redujo su copago de beneficios en 280 millones de dólares en tan solo un año.

Cómo mantener alimentados a los niños

Uno de cada cinco niños de Carolina del Norte vive en hogares sin acceso constante a alimentos. En julio, el gobernador Stein promulgó una ley estatal sobre el presupuesto. Este presupuesto financia completamente el programa SUN Bucks para el verano de 2027. El programa SUN Bucks ayuda a las familias a comprar alimentos durante las vacaciones escolares, proporcionando comida nutritiva a más de un millón de niños de Carolina del Norte durante todo el verano.

Si bien en los últimos años las organizaciones filantrópicas privadas han contribuido para ayudar al estado a cubrir su parte necesaria para activar el programa federal, el presupuesto de este año incluye fondos estatales para operar SUN Bucks en el verano de 2027. El programa SUN Bucks ofrece un retorno de la inversión de 25,1, ya que el estado recibe 25 dólares del gobierno federal por cada dólar aportado, lo que en última instancia aporta alrededor de 125 millones de dólares a un millón de niños de Carolina del Norte para su alimentación cada verano.

Haga clic aquí para leer la proclamación del gobernador Stein declarando el Mes de Acción contra el Hambre.

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