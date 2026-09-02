Perú rompe oficialmente sus relaciones diplomáticas con Irán

Lima.- El Gobierno del Perú anunció oficialmente su decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán.

En un comunicado, detallaron que la determinación, está enmarcada en la vocación pacifista de la nación y la defensa de la democracia. Además, fue comunicada formalmente el 1 de septiembre a través de la embajada iraní en Ecuador, la cual actúa como misión concurrente.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán 👉🏻https://t.co/swBZItTpDi pic.twitter.com/5UMYLHjLhp — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 1, 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores justificó esta drástica acción señalando su creciente consternación por el deterioro de los valores democráticos en la nación de Medio Oriente.

El comunicado oficial condena enérgicamente la represión de manifestaciones pacíficas, la persecución de opositores políticos y la sistemática discriminación contra las mujeres y las niñas por parte del régimen iraní.

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Rechazan las acciones violentas de Irán

Por otro lado, en el ámbito geopolítico de seguridad, Perú rechazó tajantemente la incitación a la violencia por parte de Irán en el Medio Oriente y su continua obstrucción a la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El gobierno peruano advirtió que la reiterada negativa a permitir el acceso de inspectores a sus instalaciones nucleares dificulta gravemente los esfuerzos globales para evitar la producción de armas atómicas.

Adicionalmente, las autoridades peruanas expresaron su profunda preocupación por las restricciones impuestas por el régimen, específicamente la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz desde marzo de 2026, una acción que viola el principio fundamental de libertad de navegación. Se alertó que estos condicionamientos unilaterales traen serias repercusiones sobre los precios globales de la energía y la estabilidad de las cadenas de suministro.

A pesar de la gravedad de la ruptura diplomática, la cual procede bajo la Convención de Viena de 1961, el Estado peruano aclaró el estatus de sus ciudadanos. El gobierno precisó que esta medida no entraña la ruptura de las relaciones consulares, las cuales se mantendrán operativas bajo la Convención de 1963 para garantizar la debida protección y atención de los nacionales de ambos Estados.

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