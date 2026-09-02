Líderes del G20 priorizan IA y seguridad comercial

Asheville, NC.- Los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 concluyeron este 1 de septiembre su segunda reunión del año en Carolina del Norte, bajo la presidencia de Estados Unidos.

En un comunicado del Departamento del Tesoro, indicó que durante las sesiones de trabajo, los líderes de las principales economías mundiales acordaron una agenda estratégica centrada en acelerar el crecimiento liderado por el sector privado, consolidando la resiliencia de los mercados internacionales ante los continuos choques macroeconómicos y los conflictos armados.

Explicaron que en materia de comercio y abastecimiento, el bloque multilateral emitió una advertencia sobre los riesgos que enfrentan las cadenas de suministro de energía, alimentos y minerales críticos.

Ante este escenario, el G20 remarcó con urgencia que la navegación libre, segura y predecible a través del estrecho de Ormuz es indispensable para sostener el comercio, exigiendo a los gobiernos evitar restricciones innecesarias a la exportación para impedir desabastecimientos e inflación descontrolada.

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Por otro lado, señalaron que en el avance tecnológico y la productividad estructural representaron otro de los ejes centrales del encuentro financiero. Los representantes reconocieron a la inteligencia artificial como una tecnología de propósito general con la capacidad de transformar radicalmente la economía, señalando que las naciones que aceleren su adopción responsable liderarán la prosperidad global, mientras que acordaron erradicar políticas que atenten contra el libre mercado para corregir los severos desequilibrios externos.

.@SecScottBessent: While all but one member of the G20 was able to reach consensus, the language that is reflected in the G20 Chair's Statement, which I will issue shortly, defines our time here and reflects the important issues of 19 members of the G20. These topics are critical… pic.twitter.com/9FPKgEYofz — Treasury Department (@USTreasury) September 1, 2026

Destacan las “Cuentas Trump”

Asimismo, en el ámbito de las finanzas ciudadanas y la estabilidad macroeconómica, el organismo multilateral respaldó medidas para fomentar el ahorro personal y aliviar las presiones fiscales en países vulnerables. Para impulsar la acumulación de riqueza a largo plazo, el documento oficial elogió iniciativas de inversión individual como las «Cuentas Trump» en EE. UU., mientras que en el terreno fiscal ratificaron el compromiso de agilizar las reestructuraciones de deuda soberana mediante el Marco Común del G20.

En este sentido, las autoridades monetarias definieron directrices clave para modernizar la supervisión ante la evolución del sector tecnofinanciero. El comité se comprometió a establecer marcos regulatorios sólidos para los activos digitales y a respaldar al GAFI en el combate contra el lavado de dinero, redoblando los esfuerzos de inteligencia internacional para neutralizar las nuevas modalidades de fraude cibernético que explotan la inteligencia artificial.

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