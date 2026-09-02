Inmigrante indocumentado enfrenta cargos por homicidio y agresión sexual

Miami.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una orden de retención contra un inmigrante indocumentado originario de Haití, acusado de asesinar a una mujer y estrangular a otra en el estado de Florida.

En un comunicado, explicaron el trágico incidente ocurrió el pasado 27 de agosto en un dúplex de la localidad de Lehigh Acres. La Oficina del Sheriff del Condado Lee respondió a una llamada de emergencia por un disturbio doméstico, donde los agentes descubrieron trágicamente el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Amadette Longin.

Señalaron que la perturbadora escena fue reportada por una segunda víctima, quien llamó al 911 tras despertar con un hombre encima de ella intentando estrangularla, logrando liberarse y atrincherarse en el baño para pedir auxilio. Al llegar al lugar, los agentes policiales detuvieron de inmediato al sospechoso, identificado como Whycliff Longin. Los familiares confirmaron que la mujer fallecida era tía del atacante y la sobreviviente, su prima.

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Enfrenta varios cargos penales

De la misma manera, señalaron que tras su captura por parte de las autoridades locales, el individuo enfrenta múltiples y graves cargos criminales, que incluyen homicidio, intento de homicidio, agresión sexual y robo con allanamiento y agresión.

Destacaron que el mismo día de su arresto, ICE presentó la orden de retención formal ante la cárcel del condado Lee para asegurar su eventual custodia federal.

Al respecto, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, reaccionó al suceso responsabilizando directamente a las políticas migratorias de la gestión de Joe Biden. El alto funcionario declaró que «este peligroso extranjero ilegal nunca debió haber ingresado a nuestro país», afirmando categóricamente que Amadette Longin seguiría viva si no fuera por las «imprudentes políticas de fronteras abiertas» de la administración anterior.

Por último, los registros oficiales revelan que Longin ingresó ilegalmente a Estados Unidos a través de Florida en el año 2024 y posteriormente fue liberado en el interior del país.

Ante este panorama, Mullin aseguró que el gobierno federal trabajará de la mano con sus socios estatales en Florida para garantizar que este presunto asesino «nunca más sea liberado en nuestras calles».

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