Raleigh, NC.- El Comisionado de seguros de Carolina del Norte, Mike Causey, anunció que dos hermanos de Mecklenburg County se han declarado culpables de cargos relacionados con una operación encubierta contra una estafa de techado en Wake County a finales del año pasado.

Brett William Bentley, de 28 años, y Robert Allen Bentley, de 36, ambos residentes en 6617 Elmstone Drive, Charlotte, se declararon culpables ante el Tribunal de Distrito del Condado Wake a principios de agosto.

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Brett Bentley se declaró culpable de un delito menor de daños a la propiedad inmueble y pagó una indemnización ordenada por el tribunal de 27.678,50 dólares a NC Farm Bureau Insurance, además de las costas judiciales.

Robert Bentley se declaró culpable de daños a la propiedad y de intento de obtener bienes mediante engaño. Fue sentenciado a 24 meses de libertad condicional supervisada y se le ordenó realizar 50 horas de servicio comunitario en un plazo de 180 días. También se le ordenó pagar las costas judiciales, una cuota por servicio comunitario y una multa de 50 dólares. Tiene prohibido trabajar en la industria de la construcción de techos durante su libertad condicional. Su caso está programado para revisión el 17 de agosto de 2027.

Los dos trabajaban para A&M Premier Roofing & Construction.

La División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros colaboró ​​con la Unidad de Investigaciones Especiales de Farm Bureau en la operación encubierta. La investigación por fraude empleó una «casa trampa», que se utiliza para atrapar a empleados de empresas de techado que dañan intencionalmente un techo para generar trabajo de reparación para sí mismos y respaldar una reclamación de seguro fraudulenta.

“Esta condena demuestra que el fraude de seguros tiene consecuencias reales”, declaró el comisionado Causey. “Las estafas relacionadas con techos son delitos graves, y quiero agradecer a Farm Bureau por colaborar con nuestros agentes especiales durante toda esta investigación”.

Si sospecha de fraude de seguros u otros delitos económicos, denúncielo. Puede denunciar el fraude de forma anónima llamando a la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguros de Carolina del Norte al 919-807-6840 o, desde cualquier lugar de Carolina del Norte, al número gratuito 888-680-7684. También puede encontrar información en www.ncdoi.gov.

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