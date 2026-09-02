EE.UU. exige aislar al régimen de Ortega-Murillo

Washington.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el miércoles 2 de septiembre categóricamente las recientes maniobras políticas del régimen en Nicaragua.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense denunció que la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, reescribió nuevamente la Constitución del país para afianzar permanentemente su poder ilegítimo.

De acuerdo con el comunicado gubernamental, esta nueva alteración representa el segundo cambio constitucional impuesto en un lapso de apenas dos años. Rubio advirtió que esta acción destruye la ficción de la democracia nicaragüense y priva indefinidamente a los ciudadanos de su derecho a participar en elecciones que sean verdaderamente libres y justas.

Yesterday the Murillo-Ortega's National Assembly gutted what was left of Nicaragua’s democracy in the second constitutional rewrite in two years. The U.S. will implement measures at the next @OAS_official Foreign Ministerial to ensure our hemisphere stops business as usual with… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2026

Ante esta alarmante escalada autoritaria, el jefe de la diplomacia estadounidense hizo un llamado urgente y enérgico a la comunidad internacional. Estados Unidos instó a sus aliados globales a detener inmediatamente las relaciones y negocios habituales con esta «brutal dictadura», argumentando que un régimen que niega derechos inalienables no debe gozar de beneficios económicos o políticos.

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EE.UU. rechaza las acciones de Daniel Ortega

Por otro lado, el documento oficial subraya además la gravedad de la situación para la seguridad regional en su conjunto. El secretario de Estado enfatizó que la «guerra contra la democracia» emprendida por Rosario Murillo y Daniel Ortega representa una amenaza directa para la estabilidad y la prosperidad de todo el hemisferio occidental.

En respuesta a estas sistemáticas violaciones de derechos humanos, la Administración Trump reafirmó su compromiso de implementar acciones diplomáticas severas. A través de sus redes sociales, Rubio adelantó que Estados Unidos impulsará medidas concretas durante la próxima Reunión Ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para garantizar el aislamiento del régimen sandinista.

Finalmente, el Departamento de Estado dejó clara su postura de solidaridad frente a la crisis que atraviesa la nación centroamericana. El gobierno de EE. UU. reiteró su apoyo inquebrantable al derecho soberano de los nicaragüenses a decidir el futuro de su país y a recuperar sus libertades fundamentales frente a la opresión dinástica.

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