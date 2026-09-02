Cómo ver: Charlotte FC vs Houston Dynamo el 5 de septiembre

Charlotte, NC.- Cómo ver: Charlotte FC vs Houston Dynamo el próximo 5 de septiembre a las 7:30 p.m.(hora del este) en Apple TV. El juego se disputará en el Bank Of America Stadium.

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