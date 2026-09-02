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Cómo ver: Charlotte FC vs Houston Dynamo el 5 de septiembre

DEPORTES
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Detalles del Charlotte FC vs. Atlanta United en Matthews
Cortesía: Charlotte FC
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- Cómo ver: Charlotte FC vs Houston Dynamo el próximo 5 de septiembre a las 7:30 p.m.(hora del este) en Apple TV. El juego se disputará en el Bank Of America Stadium.

Mira desde casa

Inicio: 7:30 p.m. ET

Transmisión en directo: VER EN APPLE TV

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Radio: WFNZ 92.7 FM (ING); 106.1 FM (WOLS) (ESP)

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Sin cargos TODA LA SEMANA

Kahlina te ahorra dinero en comisiones TODA LA SEMANA. No te pierdas el partido entre Charlotte FC y Houston Dynamo el sábado 5 de septiembre a las 7:30 p.m. Los primeros aficionados en llegar recibirán la figura cabezona de edición limitada de Kristijan Kahlina, cortesía de Rugs.com.

Con información de Charlotte FC.

Video: Charlotte FC inaugura nuevo campo de futbol en NoDa

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