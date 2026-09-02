Celebración del Día del Trabajo en Whitewater Center

Charlotte, NC.- Celebre el Día del Trabajo en el Whitewater Center de EE. UU. el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, con carreras de montaña, yoga y música en vivo.
Música en directo el sábado 5 de septiembre a cargo de Empire Strikes Brass, y el domingo 6 por Tand and Honey Island Swamp Band.
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El festival es gratuito. El estacionamiento cuesta $13. Lleve sillas de jardín o mantas. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.
La participación en las clases de yoga y la música son gratuitas. Para participar en otras actividades, necesitará un pase, y la carrera de montaña tiene un costo.
Habrá programación especial en Wildwoods , un parque de aventuras que incluye una pista para bicicletas de equilibrio. Necesitarás un pase de actividades para participar.
Calendario de celebraciones del Día del Trabajo – US National Whitewater Center
Sábado, 5 de septiembre de 2026
- 8:00 a. m.: Carrera de montaña del Día del Trabajo.
- 9:00 a. m.: Apertura de las actividades con pase.
- 9:30 a. m.: Yoga de flujo lento.
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- 11:00 a. m.: Comienza el Día del Trabajo en Wildwoods.
- 11:30 a. m.: Yoga de flujo libre.
- 6:30 p. m.: Yoga divertido y fluido.
- 7:00 p. m.: Música en vivo a cargo de Empire Strikes Brass.
Domingo, 6 de septiembre de 2026
- 9:00 a. m.: Apertura de las actividades.
- 10:00 a. m.: Yoga divertido y fluido.
- 11:00 a. m.: Yoga en tabla de paddle surf.
- 11:30 a. m.: Yoga de flujo libre.
- 2:30 p. m.: Yoga de flujo lento.
- 7:00 p. m.: Música en vivo a cargo de Tand.
- 8:30 p. m.: Música en vivo a cargo de Honey Island Swamp Band.