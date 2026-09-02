Celebración del Día del Trabajo en Whitewater Center

Charlotte, NC.- Celebre el Día del Trabajo en el Whitewater Center de EE. UU. el sábado 5 y el domingo 6 de septiembre de 2026, con carreras de montaña, yoga y música en vivo.

Música en directo el sábado 5 de septiembre a cargo de Empire Strikes Brass, y el domingo 6 por Tand and Honey Island Swamp Band.

El festival es gratuito. El estacionamiento cuesta $13. Lleve sillas de jardín o mantas. No se permite la entrada de comida ni bebida del exterior.

La participación en las clases de yoga y la música son gratuitas. Para participar en otras actividades, necesitará un pase, y la carrera de montaña tiene un costo.

Habrá programación especial en Wildwoods , un parque de aventuras que incluye una pista para bicicletas de equilibrio. Necesitarás un pase de actividades para participar.

Calendario de celebraciones del Día del Trabajo – US National Whitewater Center

Sábado, 5 de septiembre de 2026

8:00 a. m.: Carrera de montaña del Día del Trabajo.

Carrera de montaña del Día del Trabajo. 9:00 a. m.: Apertura de las actividades con pase.

Apertura de las actividades con pase. 9:30 a. m.: Yoga de flujo lento.

11:00 a. m.: Comienza el Día del Trabajo en Wildwoods.

Comienza el Día del Trabajo en Wildwoods. 11:30 a. m.: Yoga de flujo libre.

Yoga de flujo libre. 6:30 p. m.: Yoga divertido y fluido.

Yoga divertido y fluido. 7:00 p. m.: Música en vivo a cargo de Empire Strikes Brass.

Domingo, 6 de septiembre de 2026

9:00 a. m.: Apertura de las actividades.

Apertura de las actividades. 10:00 a. m.: Yoga divertido y fluido.

Yoga divertido y fluido. 11:00 a. m.: Yoga en tabla de paddle surf.

Yoga en tabla de paddle surf. 11:30 a. m.: Yoga de flujo libre.

Yoga de flujo libre. 2:30 p. m.: Yoga de flujo lento.

Yoga de flujo lento. 7:00 p. m.: Música en vivo a cargo de Tand.

Música en vivo a cargo de Tand. 8:30 p. m.: Música en vivo a cargo de Honey Island Swamp Band.

Video: Disfruta las verdes aguas que posee el manantial de North Carolina