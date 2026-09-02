Abaten a peligroso líder terrorista y otros 22 criminales en Colombia

Guaviare.- En lo que ha sido calificado como el golpe militar más contundente de los últimos 12 años, el gobierno colombiano anunció los exitosos resultados de la «Operación Azarías», una masiva ofensiva desplegada en Miraflores, Guaviare, destinada a desmantelar a las estructuras del crimen organizado y el terrorismo en el país.

Acompañado por el ministro de Defensa y la cúpula militar y policial, Abelardo De La Espriella confirmó en rueda de prensa que durante los operativos fue abatido el narcoterrorista alias «Tigre» o «Pintado».

Afirmó que este peligroso cabecilla lideraba el Frente Carolina Ramírez, una estructura subordinada a Iván Mordisco, y era señalado como el principal responsable de sembrar el terror en los departamentos de Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, ordenando ataques contra la Fuerza Pública para coaccionar procesos electorales.

Según los reportes oficiales compartidos a la nación, las fuerzas conjuntas lograron la neutralización de un total de 23 terroristas y la captura de otros seis criminales, destacando la detención de alias «Víctor», quien fungía como el tercer cabecilla al mando de la estructura.

Les prometí enfrentar el terrorismo sin contemplaciones y estoy cumpliendo. No vine a contemporizar con asesinos, extorsionistas y reclutadores de menores. Vine a derrotarlos con toda la fuerza legítima de las armas de la República y el imperio de la ley. Junto al ministro de… pic.twitter.com/oEFDYm8MkC — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 2, 2026

Incautaron armas en el procedimiento

Asimismo, detalló que además de las bajas y capturas, el operativo asestó un duro revés a la capacidad armada de la organización. Las autoridades lograron la incautación de un vasto arsenal compuesto por 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos y abundante material de guerra, sumado al exitoso rescate de un menor de edad reclutado ilegalmente, quien ya fue puesto bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

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De La Espriella lanzó una advertencia implacable a las organizaciones armadas, marcando una postura radical de cero tolerancia. «Se acabaron los salvoconductos y los juegos de congelados del régimen anterior», sentenció, advirtiendo que a los bandidos solo les queda la rendición total o la baja en combate ante la fuerza legítima de la República.

Por último, el primer mandatario aseguró que esta intensa embestida contra el crimen no tiene fecha de caducidad. La orden directa e innegociable a los comandantes es no detener la ofensiva, recuperar cada rincón del territorio nacional y garantizar la restitución de la tranquilidad y el imperio de la ley para todos los colombianos.

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