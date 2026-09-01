Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff de Mecklenburg County (MCSO) informa sobre el progreso de la reapertura del Centro de Detención Norte del Condado Mecklenburg (MCDCN) y los factores que afectan el cronograma previsto para su puesta en funcionamiento.

El 19 de agosto de 2026, la Oficina del Administrador del Condado Mecklenburg informó a la MCSO sobre un asunto presupuestario relacionado con la reapertura del MCDCN. El Estatuto General de Carolina del Norte (NCGS) §159-8 prohíbe, en general, el gasto de fondos públicos, salvo de conformidad con la ordenanza presupuestaria aplicable. La ordenanza presupuestaria vigente abarca el año fiscal que comienza el 1 de julio de 2026 y finaliza el 30 de junio de 2027.

Está previsto que la Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) presente una enmienda presupuestaria a la Junta de Comisionados del Condado (BOCC) el 1 de septiembre de 2026. Hasta que se apruebe la enmienda, la MCSO no podrá gastar los fondos destinados a la reapertura del Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg (MCDCN). Si la BOCC aprueba la enmienda presupuestaria, la MCSO y sus socios contractuales finalizarán los acuerdos restantes de contratación, incorporación y reubicación.

Según el artículo 162-22 de los Estatutos Generales de Carolina del Norte (NCGS), el Sheriff es responsable del cuidado y la custodia de la cárcel del condado. El Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg tiene una capacidad para 1791 personas. Sin embargo, al 31 de agosto de 2026, la población diaria promedio del Centro de Detención Central del Condado Mecklenburg es de 2222 personas.

Desde que la Ley 307 entró en vigor el 1 de diciembre de 2025, la Oficina del Sheriff del Condado de McFadden (MCSO) ha observado un aumento significativo de aproximadamente 577 reclusos, o un 36%, en la población diaria bajo custodia. El promedio diario más alto registrado se produjo durante el año fiscal 2008, alcanzando los 2610 reclusos cuando la MCSO administraba tres centros.

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“Hemos completado la selección de personal, nuestro personal ha estado preparando las instalaciones y seguimos trabajando para que el Centro de Detención Norte esté listo para su ocupación”, declaró el Sheriff Garry L. McFadden. “Los asuntos pendientes no son simplemente decisiones operativas que la Oficina del Sheriff pueda resolver de forma independiente. Primero debemos contar con la autorización presupuestaria necesaria, luego completar el proceso de contratación de personal requerido y cumplir con todos los requisitos de inspección estatales y federales”.

La MCSO reconoce la importante presión que sufre el sistema de detención, en particular en lo que respecta al hacinamiento que actualmente afecta a muchos centros en Carolina del Norte.

“Quiero que el público entienda que no nos quedamos de brazos cruzados”, afirmó el Sheriff McFadden. “La Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO) está haciendo todo lo que está a su alcance para preparar el Centro de Detención Norte para su reapertura. Una vez que se apruebe la enmienda presupuestaria necesaria, se finalicen los acuerdos de personal y se completen las inspecciones restantes, la MCSO estará en condiciones de proceder a la reapertura del Centro de Detención Norte.”

Video: “Reabrir Jail North es responsabilidad del Estado”