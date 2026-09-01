Operación «Zeus Arcano III» arrebata más de $157 millones al crimen organizado

Bogotá.- Un masivo despliegue táctico, liderado por la Fuerza Aérea Colombiana, asestó un contundente golpe directo a las estructuras criminales de la región.

En un comunicado, indicaron que durante el reciente operativo, las fuerzas combinadas lograron la incautación de más de cuatro toneladas y media de clorhidrato de cocaína y la captura de ocho personas vinculadas al narcotráfico.

Explicaron que la intensa ofensiva militar, denominada «Zeus Arcano III» y ejecutada en las últimas semanas, desplegó misiones tácticas coordinadas entre Colombia, Guyana, Costa Rica y República Dominicana.

Señalaron que para cerrar el cerco a las organizaciones ilícitas, las autoridades demostraron un alto nivel de interoperabilidad al ejecutar 92 misiones aéreas, decenas de horas de navegación marítima y la interceptación visual de aeronaves ilegales y lanchas rápidas.

#AliadosPorElMundo | Más de 4,5 toneladas de cocaína incautadas, ocho capturas y una afectación estimada de 157 millones de dólares a las estructuras del narcotráfico son parte de los resultados de una operación multinacional contra el crimen trasnacional, liderada por la… pic.twitter.com/4HGHuHzc1F — Fuerza Aeroespacial Colombiana (@FuerzaAereaCol) September 1, 2026

Identificaron puntos de interés criminal

Por otro lado, detallaron que más allá de los decomisos directos, las exhaustivas labores de inteligencia en el terreno rindieron frutos estratégicos. Las tropas desplegadas identificaron 114 puntos de interés criminal, verificaron más de 100 pistas clandestinas y detectaron 32 áreas de cultivos ilícitos.

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Según las estimaciones de las autoridades militares, estos resultados operativos representan un impacto económico de 157,6 millones de dólares a las finanzas del crimen organizado, debilitando drásticamente su capacidad logística.

Por último, resaltaron que el éxito de estas acciones sobre el terreno fue posible gracias a un esfuerzo interagencial sin precedentes que reunió las capacidades operativas de 30 países y 27 agencias especializadas en defensa.

Acotaron que esta integración de fuerzas, que incluyó la participación clave de la Guardia Costera de los Estados Unidos y autoridades dominicanas, permitió coordinar recursos aéreos, marítimos y espaciales en tiempo real para rastrear y neutralizar las amenazas.

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