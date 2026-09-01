Charlotte, NC.- La temporada 2026 de la NASCAR Cup Series Chase arranca el domingo 6 de septiembre con la Cook Out Southern 500 en el Darlington Raceway (17:00 ET, USA Network, HBO Max, MRN Radio, SiriusXM NASCAR Radio).

Esta carrera será la vigésimo séptima prueba puntuable de la temporada 2026 de la Copa NASCAR. Chase Briscoe es el vigente campeón de la prueba estrella que se disputa en el circuito de Carolina del Sur, de 2,19 kilómetros (1,366 millas).

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Durante las próximas 10 semanas, 16 pilotos lucharán por el campeonato de la Cup Series, con Denny Hamlin entrando en la «Dama de Negro» como el favorito en The Chase.

Dos participantes no afiliados a ningún equipo competirán con Chad Finchum, piloto de Garage 66, en el Ford número 66, y Corey Heim, de 23XI Racing, en el Toyota número 67.

Treinta y ocho coches están inscritos en la primera carrera de la postemporada de este fin de semana.

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Pilotos fuera de la competencia

Hay que destacar quie hay al menos cinco pilotos destacados que no llegaron a The Chase: Shane van Gisbergen ganó dos veces esta temporada. Brad Keselowski levantó el trofeo de campeón en 2012. Ross Chastain terminó segundo en la clasificación general hace apenas cuatro años.

Resulta difícil imaginar que estas estrellas queden fuera de la lucha por el título. Sin embargo, los tres terminaron fuera de la fase final tras la última carrera de la temporada regular en el Daytona International Speedway, encabezando un grupo de pilotos clave que no competirán por la Copa Bill France durante las próximas 10 semanas.

Tres plazas para el Chase de la NASCAR Cup Series seguían en juego antes de la Coke Zero Sugar 400 del sábado. Bubba Wallace y Austin Cindric consiguieron su pase con relativa facilidad, y Ryan Preece logró una dramática victoria —la primera victoria que le otorga puntos en su carrera— para asegurar la última plaza del Chase.

Con información de NASCAR.

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