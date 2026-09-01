Mujer apuñala a dos personas y muere abatida por la policía en el Times Square

New York.- Una violenta y trágica jornada se vivió el lunes 31 de agosto en la concurrida zona turística de Times Square, donde una mujer de 32 años, identificada como vicepresidenta de Bank of America, fue asesinada tras ser apuñalada en el abdomen.

Victim stabbed to death in Times Square rampage was VP at Bank of America, just celebrated 2nd wedding anniversary https://t.co/z7ixmZmKxj pic.twitter.com/oK41B5yKIz — New York Post (@nypost) September 1, 2026

A través de varios medios de comunicación se conoció que las autoridades confirmaron que el fatal ataque fue perpetrado por una agresora con un historial documentado de trastornos mentales.

Las autoridades indicaron que la víctima, Erin Piacenti, residente de Nueva Jersey, fue declarada muerta en un hospital cercano poco después del incidente, el cual tuvo lugar cerca de la calle 41 y la Séptima Avenida. Ante la lamentable noticia, Bank of America emitió un comunicado confirmando su cargo en la división de Banca Corporativa y expresando una profunda conmoción por la pérdida de su valiosa compañera.

🇺🇸 Las imágenes muestran el momento en que una mujer es abatida por la Policía de Nueva York tras matar a puñaladas a una persona y herir a otra en Times Square. La mujer ignoró las descargas de los tasers y avanzó con dos cuchillos hacia los agentes. https://t.co/GFI7uiRin5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

Las investigaciones señalan como responsable a Pamela Cisneros, de 49 años, quien instantes antes del homicidio también apuñaló a un hombre de 68 años que acababa de salir de la estación del metro junto a su esposa.

Según testigos presenciales, la agresora sacó los cuchillos de una bolsa comercial, atacó al hombre y, apenas 20 segundos después, se desplazó una cuadra para herir mortalmente a Piacenti.

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Lamentaron el ataque

Por otro lado, fuentes policiales indicaron que los ataques fueron eventos totalmente al azar y sin ningún motivo aparente, descartando por completo cualquier nexo con el terrorismo. Mientras las autoridades locales lamentaron esta «violencia sin sentido», se confirmó que la primera víctima masculina fue trasladada al Hospital Bellevue, donde actualmente continúa en proceso de recuperación.

Trascendió que tras cometer ambos apuñalamientos, Cisneros fue interceptada por los uniformados, quienes durante cuatro minutos intentaron negociar para que soltara las armas. Ante la continua negativa de la mujer, los agentes intentaron neutralizarla con pistolas de aturdimiento, las cuales no surtieron ningún efecto.

Asimismo, las autoridades señalaron que la situación llegó a un punto crítico cuando la sospechosa avanzó amenazantemente hacia los policías con los cuchillos en mano. En respuesta, los oficiales abrieron fuego contra Cisneros, quien posteriormente perdió la vida en el hospital.

Por último, el Departamento de Policía de Nueva York aclaró que la atacante no poseía antecedentes penales, pero sí un historial de problemas de salud mental registrado en los años 2018 y 2019.

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