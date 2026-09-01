Muere en custodia de ICE en Saipán inmigrante acusado de agresión agravada

Saipán.- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que un inmigrante indocumentado de 51 años originario de China, falleció tras ser puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado explicaron que el detenido identificado como Lianyong Wei, fue trasladado a la sala de emergencias de la Corporación de Atención Médica de la Mancomunidad.

Señalaron que el detenido había sido arrestado el 21 de agosto bajo graves cargos de agresión con un arma peligrosa y alteración del orden público.

Según los reportes del Departamento de Seguridad Pública local, estas acusaciones se derivaron de un incidente en el que Wei presuntamente atacó a una familia de cinco miembros dentro de su propia residencia.

Wei se encontraba en el territorio con un estatus migratorio irregular desde febrero de 2019, tras exceder el límite de un permiso de permanencia temporal de apenas diez días. Recientemente, el 14 de julio de 2026, las autoridades federales le habían emitido un aviso de comparecencia para iniciar formalmente su proceso de deportación, con una audiencia programada para septiembre.

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Fue hallado en el control matutino

De la misma manera, las autoridades explicaron que el detenido fue hallado inconsciente durante las rondas de control matutinas a las 7:00 a.m. por un oficial del Departamento de Correcciones. Aunque fue trasladado de inmediato al hospital para recibir intervenciones de soporte vital, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito, y la causa oficial de su muerte sigue actualmente bajo investigación.

Por último, indicaron que cumpliendo con los protocolos de rigor, ICE notificó sobre el deceso a los órganos de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El comunicado oficial detalla que también se procedió a informar a sus familiares, a los contactos designados y al consulado correspondiente, en acatamiento de las leyes nacionales e internacionales.

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