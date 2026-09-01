La Casa Blanca detalla el histórico acuerdo petrolero con Venezuela

Washington.- La Casa Blanca anunció que el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump ha consolidado como «el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo».

En un comunicado, detalló que mediante este pacto estratégico, Estados Unidos asegura el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela, expandiendo masivamente los recursos actuales del territorio estadounidense, estimados en unos 46.000 millones de barriles.

El tratado fue firmado oficialmente por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth. Esta maniobra geopolítica busca garantizar el dominio energético de la nación norteamericana para el próximo siglo a un costo cero para los contribuyentes estadounidenses.

This deal secures stable & low-cost oil for Americans, will drive economic recovery & reconstruction in Venezuela, and expels foreign adversaries from our Hemisphere. Another America First foreign policy win under @POTUS and @SecRubio. https://t.co/ff3oTMM2NF — Department of State (@StateDept) September 1, 2026

Control corporativo y beneficios estratégicos

Explicaron que el acuerdo establece una poderosa alianza con North American Blue Energy Partners (NABEP), convirtiéndola en la segunda compañía petrolera privada más grande del mundo por volumen de reservas. Los términos corporativos clave incluyen:

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Concesión centenaria: Las autoridades interinas venezolanas otorgaron a NABEP concesiones por 100 años para operar 17 campos petroleros estratégicos.

Las autoridades interinas venezolanas otorgaron a NABEP estratégicos. Participación accionaria: El Departamento de Guerra de EE. UU. recibe una participación accionaria del 35% en la empresa matriz de NABEP sin costo alguno , lo que representa miles de millones en valor y dividendos.

El Departamento de Guerra de EE. UU. recibe una , lo que representa miles de millones en valor y dividendos. Suministro garantizado: El Departamento de Estado de EE. UU. obtiene el derecho de comprar el 20% de la producción al costo para reabastecer la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) y cubrir necesidades militares.

El Departamento de Estado de EE. UU. obtiene el de Petróleo (SPR) y cubrir necesidades militares. Dominio en la junta: El gobierno estadounidense tendrá poder de veto sobre la designación de cualquier miembro de la junta directiva, la cual debe estar conformada mayoritariamente por ciudadanos de EE. UU.

Reconstrucción económica de Venezuela

Por otro lado la Casa Blanca, señaló que esta privatización histórica es parte del plan de estabilización y transición democrática de la Administración Trump, impulsado tras el éxito de la «Operación Resolución Absoluta». Para lograrlo, NABEP proyecta invertir hasta 100.000 millones de dólares en nueva infraestructura petrolera, lo que generará miles de empleos de alta remuneración en Venezuela.

Bajo la nueva ley de hidrocarburos venezolana, se espera que la empresa pague 200.000 millones de dólares en regalías e impuestos durante los primeros 25 años para financiar el desarrollo y la reconstrucción del país. El gobierno de EE. UU. implementará estrictas auditorías financieras y supervisión bancaria para garantizar que estos fondos beneficien directamente al pueblo venezolano.

Por último, el gobierno estadounidense destacó que la mayoría de estos campos petroleros estaban previamente controlados por firmas de Rusia y China, o por aliados corruptos de Maduro y Chávez que saquearon los recursos. Con esta acción, el presidente Trump reafirma la Doctrina Monroe, expulsando la influencia extranjera de la región y forjando nuevas cadenas de suministro en el hemisferio.

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