EE.UU. advierte por ola de robos de vehículos en La Habana

La Habana.- La Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió una nueva alerta de seguridad el martes 1 de septiembre, advirtiendo a sus ciudadanos sobre un notable incremento en los delitos al descuido relacionados con vehículos en toda la capital del país.

Según detalló el comunicado oficial en sus redes sociales, el acelerado deterioro de las condiciones económicas en la isla ha provocado un aumento generalizado de la delincuencia.

Específicamente, las autoridades diplomáticas reportan un alza alarmante en los hurtos en el interior de los automóviles, la sustracción de piezas como espejos retrovisores y limpiaparabrisas, así como intentos de robo de los propios vehículos.

En este sentido, ante este complejo escenario de seguridad, la sede diplomática instó a los ciudadanos estadounidenses a extremar precauciones. Se recomienda enfáticamente mantener siempre las puertas con seguro y las ventanillas totalmente cerradas, incluso cuando los ocupantes se encuentren dentro del vehículo, y bajo ninguna circunstancia dejar objetos de valor o documentos importantes sin supervisión.

Alerta de Seguridad – Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba (01 de septiembre de 2026) Ubicación: La Habana Evento: Se ha registrado un aumento notable de hurtos o robos al descuido relacionados con vehículos en toda La Habana. Estos delitos incluyen robos en el… pic.twitter.com/hvpp7G8pDj — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 1, 2026

Emiten diversos consejos a los estadounidenses en Cuba

Por otro lado, en cuanto a las medidas de resguardo, el gobierno estadounidense aconseja estacionar los vehículos detrás de portones cerrados o en garajes durante la noche y en estancias prolongadas.

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Asimismo, sugieren apoyarse en los servicios de cuidadores locales (conocidos popularmente como «parqueadores») al visitar restaurantes o tiendas, verificando siempre con los establecimientos que estas personas estén vigilando activamente la zona.

Por último, en caso de ser víctima de algún delito, la embajada insta a notificar de inmediato a la policía local llamando al 106 e informó que su línea de emergencia consular +(53) (7) 839-4100 se mantiene operativa para brindar asistencia, incluyendo ayuda para el reemplazo de pasaportes que hayan sido perdidos o robados.

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