Charlotte, NC.- El 30 de agosto de 2026, voluntarios comprometidos de Carolina del Norte, en representación de la organización global sin fines de lucro Dr. Shri Nanasaheb Dharmadhikari Pratishthan (DSNDP), organizaron una jornada de limpieza de carreteras en colaboración con la División de Durham del Departamento de Carreteras. La iniciativa se llevó a cabo a lo largo de Page Road, Durham 27703, Carolina del Norte, reafirmando el compromiso de la organización con comunidades más limpias y saludables.

Catorce voluntarios del condado Durham participaron en esta labor de servicio comunitario, recolectando 19 bolsas grandes de basura en Page Road, Durham 27703, Carolina del Norte. Su trabajo resultó en la eliminación de aproximadamente 129 kilogramos de residuos, contribuyendo significativamente a la conservación del medio ambiente y la seguridad pública. Impulsada por la filosofía de «Vasudhaiva Kutumbakam» (El mundo es una sola familia), DSNDP continúa inspirando el voluntariado y la responsabilidad cívica a través de iniciativas ambientales en todo Estados Unidos. Desde julio de 2022, estos programas se han llevado a cabo bajo el liderazgo e inspiración del Dr. Appasaheb Dharmadhikari y el Dr. Sachindada Dharmadhikari, galardonados con el Padma Shri, quienes animan a las personas a servir a la sociedad mediante la acción colectiva.

En los últimos dos años, DSNDP ha ampliado su alcance ambiental en Carolina del Norte. En este estado, la organización también llevó a cabo otras actividades de limpieza, como «Adopta un río», «Adopta una carretera», «Adopta un parque» y «Adopta un sendero verde», en cuatro ciudades, con la participación de 388 voluntarios que recolectaron 655 bolsas de basura, lo que equivale a aproximadamente 4460 kg de residuos.

La misión ambiental de DSNDP se extiende por toda Norteamérica, donde colabora con agencias públicas en 19 estados y 119 ciudades de Estados Unidos. A través de los programas de limpieza de carreteras, parques, playas, calles y ríos «Adopta una Carretera», más de 5019 voluntarios han retirado más de 34.500 kg de residuos de espacios públicos. Estos esfuerzos de servicio comunitario le han valido a la organización 67 Certificados de Reconocimiento y 97 placas conmemorativas oficiales de autoridades estatales y del condado.

Además de la conservación del medio ambiente, DSNDP mantiene su compromiso con el bienestar de la comunidad mediante iniciativas de plantación de árboles, programas de conservación, campañas de donación de sangre y plasma, y ​​campañas de concientización sobre la salud pública. La organización continúa expandiendo estos programas en Estados Unidos y Canadá para crear comunidades más saludables y sostenibles.

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Tras el éxito de sus iniciativas nacionales del Día de la Tierra, DSNDP alcanzó otro hito importante en 2025 al completar 500 Iniciativas Verdes en Norteamérica. Con el apoyo de más de 300 voluntarios, estos proyectos retiraron casi 1088 kg de residuos, reforzando la importancia de la responsabilidad ambiental a través de la participación comunitaria.

Para obtener más información, visite https://dsndp.org/

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