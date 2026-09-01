Charlotte, NC.- Charlotte será escenario del estreno de CHOLITA, una nueva producción cultural que combina danza, storytelling y lenguaje audiovisual para explorar la identidad, la herencia cultural y el poder de reconocer nuestras raíces. Se estrenará el 17 de octubre en el Parr Theater, CPCC de Charlotte a las 7:00 p.m.

CHOLITA presenta la historia de una niña y propone una mirada sensible y contemporánea sobre las nuevas generaciones que crecen entre diferentes culturas, así como sobre la importancia de conocer y valorar aquello que forma parte de nuestra historia.

La producción es una creación original de Mauricio Salas, quien también asume la dirección artística, con la producción general de Onélida Mogollón y Angela Castillo.

Más allá de una propuesta artística, CHOLITA plantea una reflexión sobre identidad y pertenencia, especialmente para niños y jóvenes que construyen su identidad en sociedades diversas y multiculturales.

“CHOLITA nace de una experiencia cercana a nosotros y a nuestros hijos, pero busca llevar esa reflexión mucho más allá. Esta producción habla especialmente a las nuevas generaciones que crecen entre diferentes culturas y que, muchas veces, se preguntan dónde encajan y qué parte de su identidad deben dejar atrás para sentirse aceptados. A través de esta historia y de la puesta en escena, queremos mostrarles que conocer sus raíces, reconocer su herencia y sentirse orgullosos de quiénes son no los hace diferentes en un sentido de exclusión; por el contrario, les da la seguridad, la voz y la fuerza para ocupar su lugar en la sociedad. CHOLITA busca que nuestros jóvenes entiendan que su cultura no es una barrera, sino una fuente de identidad, valor y poder para construir su propio camino.”— Mauricio Salas Creador y Director Artístico de CHOLITA

Una historia sobre identidad y pertenencia

A través de la danza y el storytelling, CHOLITA invita al público a reflexionar sobre la relación que construimos con nuestras raíces y sobre la importancia de reconocer nuestra herencia como parte de nuestra identidad.

La puesta en escena busca generar un diálogo entre generaciones y acercar temas como la identidad cultural, la pertenencia y la diversidad a través de una experiencia artística cercana y familiar.

En un contexto donde muchos niños y jóvenes crecen entre diferentes culturas, CHOLITA propone mirar las raíces desde una perspectiva de fortaleza: conocer nuestra historia, valorar nuestra herencia y entender que nuestras diferencias también pueden convertirse en una fuente de confianza y poder.

Cultura que fortalece a las nuevas generaciones

Uno de los objetivos de CHOLITA es abrir un espacio de reflexión para que las nuevas generaciones puedan reconocerse en su cultura y comprender que sus raíces tienen un lugar dentro de la sociedad en la que viven.

La producción apuesta por el arte como una herramienta para fortalecer la identidad, generar conversaciones entre padres e hijos y promover una mirada positiva sobre la diversidad cultural.

De esta manera, CHOLITA no busca únicamente presentar una historia de inspiración peruana, sino plantear una conversación más amplia sobre lo que significa crecer, pertenecer y construir una identidad en un mundo multicultural.

Una producción para toda la familia

Concebida como una experiencia familiar y accesible para diferentes generaciones, CHOLITA combina elementos de la cultura peruana con un lenguaje escénico contemporáneo.

La producción busca conectar con niños, jóvenes, padres y familias, invitándolos a compartir una experiencia artística que celebra las raíces, la memoria, la identidad y el valor de reconocer quiénes somos.

Una nueva propuesta cultural para Charlotte

Con su estreno, CHOLITA se suma a las nuevas propuestas culturales que buscan ampliar la presencia de las artes latinoamericanas en Charlotte y generar espacios para que diferentes comunidades puedan compartir sus historias y expresiones culturales.

Lee también: Serie de conciertos Friday Night Live de Belmont

A través de una creación original, la producción conecta la riqueza de la cultura peruana con una reflexión universal sobre identidad y pertenencia, acercando al público una historia pensada para dialogar con diferentes generaciones.

MEDIA & INTERVIEW OPPORTUNITIES

Entrevistas disponibles con Mauricio Salas, creador y director artístico de CHOLITA; Sophia Roman, protagonista de la producción; y el equipo de producción.

También es posible coordinar entrevistas, acceso a ensayos, fotografías y material audiovisual relacionado con el proceso creativo y el estreno de la producción.

Más información

https://www.salasartagency.com/cholita

https://www.instagram.com/salas.art.agency/

https://www.facebook.com/salas.art.agency

Video: “Migrant X” la primera obra latina de UNC Charlotte