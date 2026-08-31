Trump usará petróleo venezolano para rellenar las reservas estratégicas de EE.UU.

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo 30 de agosto, un plan clave para la seguridad energética nacional: utilizará el crudo proveniente de Venezuela para reabastecer las Reservas Estratégicas de Petróleo (SPR), las cuales, según sus palabras, se encuentran en niveles sumamente críticos.

A través de una publicación difundida a través de su plataforma digital Truth Social, el mandatario estadounidense detalló que el operativo de reposición de estos suministros comenzará «muy pronto».

En su mensaje, Trump presentó esta iniciativa como una acción que traerá beneficios directos y tangibles para todos los ciudadanos estadounidenses.

🔴President Trump says Venezuelan oil will be used to refill the Strategic Petroleum Reserve.

Trump says the reserve was virtually emptied under Joe Biden.

Trump says the “topping out” process will start very shortly.

He is calling the oil a gift from Venezuela to the American… pic.twitter.com/teNVpDoB0S — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 30, 2026

Criticó a la administración de Biden

Durante su pronunciamiento, el jefe de Estado lanzó duras críticas contra la administración de su predecesor, Joe Biden, responsabilizándolo directamente por el déficit actual.

Ver más: EE.UU. y Venezuela sellan el mayor acuerdo petrolero de la historia

De la misma manera, el líder republicano afirmó de manera tajante que la gestión del gobierno anterior dejó el inventario estratégico de la nación «virtualmente vacío».

En este sentido, Trump, sostuvo que para solucionar esta escasez, el gobierno federal ejecutará en el corto plazo el procedimiento de llenado máximo, conocido técnicamente como topping out.

En sus declaraciones finales, el presidente calificó esta masiva inyección de hidrocarburos como «un regalo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos», marcando un giro importante en el uso de las importaciones de la región.

Vídeo: Perú: Gobierno presenta proyecto con 66 solicitudes de facultades legislativas