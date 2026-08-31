Charlotte, NC.- Un operativo de rescate en una zona montañosa de difícil acceso terminó con éxito el domingo 30 de agosto de 2026, luego de que un escalador sufriera una caída considerable en el área de Shortoff Mountain, cerca del inicio del sendero Wolf Pit, en el Cañón de Linville.

Three Charlotte Fire members were part of a successful NCHART rescue Sunday in the rugged terrain of Linville Gorge, helping bring a complex mountain rescue to a safe conclusion. Battalion Chief de Jonge, Captain DePoto and Firefighter II Parks responded aboard North Carolina… pic.twitter.com/8zlAEJLlun — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) August 30, 2026

Tres integrantes del Departamento de Bomberos de Charlotte participaron en la misión como parte del Equipo de Rescate Acuático en Helicóptero de Carolina del Norte (NCHART). El jefe de batallón De Jonge, el capitán DePoto y el bombero II Parks viajaron a bordo del helicóptero UH-60M Black Hawk Kill Devil 244, perteneciente a la Guardia Nacional de Carolina del Norte.

❗️Update at 2:54pm: NCHART aircraft Kill Devil 244 has extracted the injured hiker and a Burke County Paramedic who is treating the patient from the mountain and are en route to the landing zone to transfer care to a waiting medical helo. pic.twitter.com/mRHfUx2b8j — NC Emergency Management (@NCEmergency) August 30, 2026

La ubicación del accidente y las características del terreno complicaron el acceso por tierra. Ante esta situación, la Gestión de Emergencias de Carolina del Norte activó recursos especializados para facilitar la extracción del escalador.

Los equipos de NCHART coordinaron la operación con los servicios de emergencia del condado Burke, cuyos integrantes trabajaron desde tierra para localizar y atender al paciente. Un paramédico del condado brindó atención médica al escalador mientras los rescatistas preparaban su evacuación.

Lee también: FBI encabezó rescate 84 niños y 141 adultos del tráfico sexual

Una vez que el equipo alcanzó al paciente, los especialistas ejecutaron la extracción desde la montaña y lo trasladaron hasta un helicóptero médico que esperaba en la zona. Desde allí, el paciente pudo continuar con la atención médica requerida.

Imágenes de la operación muestran al capitán DePoto ayudando a levantar a un integrante del equipo médico hacia el helicóptero mientras avanzaba el operativo. El Departamento de Bomberos de Charlotte aclaró que la persona que aparece en esa maniobra no corresponde al escalador rescatado.

La misión comenzó oficialmente a las 12:20 p.m. y concluyó a las 3:05 p.m., con la participación coordinada de organismos locales, regionales y estatales.

Lee también: Rescate de un menor que cayó en un pozo hace 4 días

El operativo evidenció la importancia de la preparación conjunta para responder ante emergencias en zonas de acceso complicado. NCHART reúne rescatistas especializados, personal de emergencia y recursos de aviación de distintas partes de Carolina del Norte para atender situaciones que requieren capacidades técnicas y coordinación aérea.

El Departamento de Bomberos de Charlotte destacó la participación de De Jonge, DePoto y Parks y reconoció el trabajo conjunto con la Gestión de Emergencias de Carolina del Norte, la Guardia Nacional estatal, los Servicios de Emergencia y Gestión de Emergencias del condado Burke y los demás equipos que intervinieron en el rescate.

Video: Rescate en el agua tras nevada