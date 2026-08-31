Patrulla Fronteriza arresta a 95 camioneros indocumentados

Yuma.- Autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunciaron que en un esfuerzo conjunto para desmantelar las redes de tráfico de personas y narcóticos ejecutó un exitoso operativo interagencial.

En un comunicado, explicaron que durante un operativo con el apoyo de agencias locales aliadas, las autoridades lograron la captura de 143 personas provenientes de 18 países distintos que operaban ilegalmente en el Sector de Yuma.

Detallaron que el hallazgo más alarmante de esta intervención de seguridad fue la detención masiva de operadores de carga pesada. Los reportes oficiales indican que 95 de los arrestados eran choferes extranjeros indocumentados que poseían licencias de conducir comerciales (CDL) emitidas por diversos estados, destacando 76 permisos otorgados en California y seis en Nueva York.

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Detienen a contrabandistas

Por otro lado, señalaron que de las infracciones al sistema de transporte comercial, los agentes asestaron un duro golpe al crimen organizado transnacional. En el transcurso de esos días, los oficiales interceptaron dos eventos de tráfico humano, deteniendo a cuatro contrabandistas y a 17 migrantes, además de decomisar un arma de fuego, 74 libras de metanfetamina y 169 libras de marihuana.

Al respecto, el agente jefe interino de la patrulla en el Sector de Yuma, Dustin W. Caudle, reafirmó la misión de la agencia por mantener la seguridad nacional. El funcionario enfatizó que el objetivo principal es proteger a los ciudadanos de amenazas internacionales, ya sean conductores sin licencia y sin capacitación, o cárteles dedicados al trasiego de drogas y personas.

Por último, el gobierno federal subrayó que estas acciones coordinadas buscan restaurar la integridad del sistema de transporte y eliminar los incentivos para la inmigración irregular. Bajo las directrices del presidente Donald J. Trump y el secretario Markwayne Mullin, las agencias de seguridad continúan arrestando y deportando a miles de delincuentes extranjeros para garantizar calles más seguras en las comunidades estadounidenses.

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