Raleigh, NC.- El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) recibió varios premios en la conferencia de este año de la Asociación Sureña de Funcionarios Estatales de Carreteras y Transporte (SASHTO), en reconocimiento a los logros de tres proyectos en materia de movilidad comunitaria, operaciones y seguridad vial.

Los premios se entregaron hace unos días en la conferencia anual de SASHTO en Greenville, Carolina del Sur.

En la categoría de Calidad de Vida/Desarrollo Comunitario de Tamaño Mediano, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) ganó por su proyecto de expansión del transporte a demanda en 11 condados rurales de diferentes regiones del estado. El proyecto Movilidad para Todos, en Todas Partes de Carolina del Norte crea opciones de transporte más flexibles, puerta a puerta, que mejoran el acceso al empleo, la atención médica y otras necesidades cotidianas para los residentes que carecen de un transporte público confiable.

El NCDOT también ganó el premio a la Excelencia Operativa en la categoría de Proyectos Pequeños por su Centro Estatal de Operaciones de Transporte (STOC), con sede en Raleigh, que integra centros regionales de gestión del tráfico y garantiza la monitorización continua del mismo. Este sistema facilita una comunicación más eficiente y coordinada durante accidentes, condiciones meteorológicas adversas u otros incidentes, lo que permite mantener información actualizada para los viajeros cuando más se necesita.

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Por último, el departamento ganó el premio al proyecto de seguridad de tamaño mediano por su Programa de Seguridad Vial, cuyo objetivo es mejorar la seguridad de peatones y ciclistas, así como reducir las salidas de carril y los choques frontales. Las mejoras del programa incluyeron barandillas de seguridad, aceras, pasos de peatones y otras medidas de seguridad comprobadas destinadas a disminuir los accidentes mortales y con lesiones graves.

En conjunto, estos proyectos demuestran el compromiso del NCDOT de fortalecer la movilidad, mejorar la preparación operativa y aumentar la seguridad para las comunidades de todo Carolina del Norte.

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