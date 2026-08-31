Lionel Messi se despide de la selección argentina

Buenos Aires.- el reconocido futbolista, Lionel Messi comunicó oficialmente el lunes 31 de agosto su retiro definitivo de la selección nacional de Argentina.

La histórica noticia llega apenas un mes y medio después de que la escuadra «Albiceleste» cayera derrotada ante España en la gran final de la Copa del Mundo 2026.

A través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el astro de 39 años confesó que es una decisión que le «duele en el alma», pero reconoció que ha llegado el momento indicado para dar un paso al costado.

En su texto, el jugador aseguró haber entregado siempre su máximo esfuerzo por esa camiseta, tanto en los recientes años de gloria como en las etapas más complejas.

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De la misma manera, el legendario delantero reiteró su amor incondicional por el combinado nacional, aunque fue sumamente sincero sobre su desgaste general. «Me vacié, ya no tengo más para dar», afirmó Messi, destacando además que es hora de cederle el lugar a las nuevas generaciones de talentosos futbolistas que vienen detrás y que, según sus palabras, merecen tener su espacio.

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Selección de Argentina emitió emotiva despedida

Con esta dolorosa despedida para los aficionados, el ídolo sudamericano cierra un brillante y extenso ciclo de 21 años defendiendo los colores de su país. Su inolvidable legado internacional queda inmortalizado con la conquista del Mundial de Qatar 2022, los títulos de la Copa América en 2021 y 2025, además de la Finalissima obtenida en 2022.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Tras conocer la noticia, la selección de Argentina en sus redes sociales, publicó una emotiva imagen, agradeciendo al astro argentino su gran trabajo en estos años. De la misma manera, la FIFA se pronunció sobre el retiro de Messi.

Es de recordar, que su su padre el pasado 8 de agosto, falleció en Argentina, y el atacante admitió que está evaluando adelantar su retiro total del fútbol profesional, a pesar de mantener un contrato vigente con la franquicia del Inter Miami hasta el año 2028.

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