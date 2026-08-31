Greensboro, NC.- El hombre señalado por disparar contra una mujer y posteriormente enfrentarse a un oficial de policía en Greensboro murió durante la madrugada del 31 de agosto a causa de las heridas que sufrió durante el incidente, informó el Departamento de Policía de Greensboro.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Richard Bernard Hovis, de 44 años, y notificaron a sus familiares sobre el fallecimiento.

El caso comenzó alrededor de las 4:21 p.m. del domingo 30 de agosto, cuando los despachadores recibieron una llamada sobre un hombre que había sacado un arma contra una mujer en el bloque 200 de Spring Garden Street.

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El primer oficial que llegó al lugar escuchó disparos y encontró a la víctima. También observó a un hombre armado que escapaba hacia el este por Smothers Place. El agente inició una persecución a pie mientras el sospechoso continuaba su huida.

Durante la persecución, Hovis giró y disparó al menos una vez contra el oficial antes de continuar hacia el oeste por las vías del ferrocarril. El agente respondió con su arma de servicio y alcanzó al sospechoso.

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Hovis cayó al suelo, pero volvió a disparar al menos una vez hacia los policías. Los agentes lograron detenerlo y trasladarlo a un hospital local, donde permaneció en estado crítico hasta su muerte durante la noche.

La policía recuperó una pistola en el lugar. Ningún oficial sufrió heridas durante el enfrentamiento.

La mujer que recibió el disparo inicial continúa hospitalizada. Según la actualización difundida el 31 de agosto, permanece en estado crítico, aunque estable.

El Departamento de Policía de Greensboro también inició una revisión interna para determinar si los agentes involucrados cumplieron las políticas y procedimientos establecidos. Cinco oficiales que participaron en el incidente asumieron funciones administrativas mientras avanzan las investigaciones, de acuerdo con el protocolo del departamento.

Tras la muerte de Hovis, la policía solicitó al Departamento de Investigación de Carolina del Norte (NCSBI) que lleve adelante una investigación criminal sobre el tiroteo en el que participó el oficial. La intervención de una agencia externa responde al protocolo habitual que Greensboro aplica cuando un incidente crítico involucra el fallecimiento de una persona.

El jefe de Policía de Greensboro, Afzal, revisó previamente las imágenes registradas por la cámara corporal de uno de los agentes y ofreció información a los medios sobre la secuencia de los hechos.

La investigación continúa abierta. Las autoridades indicaron que divulgarán nuevos detalles cuando dispongan de información que puedan hacer pública sin afectar el proceso investigativo.

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