Gobierno federal clausura 110 escuelas de licencias comerciales por fraude

Washington.- En una medida drástica para garantizar la seguridad vial, el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció el cierre de emergencia de 110 escuelas de licencias de conducir comerciales (CDL) y la eliminación de más de 160 proveedores de capacitación adicionales.

🚨EMERGENCY SHUTDOWN🚨@USDOT is issuing an emergency shutdown of 110 CDL schools and removing an additional 160+ training providers for failing to meet @FMCSA standards. These are the WORST OF THE WORST: ❌ INADEQUATE space for driving examination

❌ UNLICENSED training… pic.twitter.com/UlntrWoNKU — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 31, 2026

En una rueda de prensa efectuada el lunes 31 de agosto destacó que esta acción gubernamental responde al incumplimiento sistemático de los estándares exigidos por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Las autoridades federales calificaron a las instituciones clausuradas como «lo peor de lo peor» dentro del sector formativo. Durante las auditorías, los reguladores descubrieron graves esquemas de fraude operativo que incluían espacios totalmente inadecuados para los exámenes de manejo, instructores sin licencia, inexistencia de aulas y registros de pruebas faltantes.

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Uno de los hallazgos más alarmantes que motivó esta intervención gubernamental está estrechamente relacionado con las barreras del idioma.

Según el anuncio del secretario Duffy, estas escuelas fraudulentas están vinculadas a más de 5.000 infracciones por falta de competencia en inglés, recordando que dominar este idioma es un mandato federal indispensable para operar un vehículo comercial.

.@SecDuffy announces an emergency shutdown of 110 commercial driver's license schools — which account for more than 5,000 of the drivers who have failed English proficiency tests pic.twitter.com/ooRB810UUP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 31, 2026

Organizaciones de seguridad trabajarán en conjunto

Por otro lado, el director del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) Markwayne Mullin, criticó duramente las políticas de la administración de Joe Biden, acusándola de hacer la vista gorda ante el problema.

Detalló que se permitió la circulación de extranjeros indocumentados y conductores imprudentes que representan un grave peligro en las carreteras porque «ni siquiera pueden leer las señales de tránsito estadounidenses».

THIS IS A GAME CHANGER FOR OUR TRUCKING CRACKDOWN@SecMullinDHS isn’t playing around. We’re joining forces with @DHSgov and @TheJusticeDept to get illegal alien truckers off our roads and keep American highways safe No English, No trucking — it’s COMMON SENSE pic.twitter.com/CrgEH0eXu1 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 31, 2026

En este sentido, respaldó la ofensiva con un mensaje sumamente contundente centrado en la prevención de tragedias viales. El alto funcionario advirtió que el gobierno perseguirá y retirará de las vías a estos conductores para evitar accidentes fatales, sentenciando que «cada muerte a manos de un ilegal es 100% prevenible».

Por último, reiteraron que esta masiva intervención institucional marca una nueva etapa de mano dura bajo el liderazgo del presidente Donald Trump. A partir de ahora, el Departamento de Transporte (DOT), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) trabajarán en conjunto para erradicar el fraude y no se detendrán hasta sacar a estos conductores de las calles del país.

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