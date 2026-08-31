Charlotte, NC.- Cuatro victorias consecutivas del Charlotte FC en Atlanta. El equipo se impuso contundentemente por 0-2 a su rival, el Atlanta United, el sábado 29 de agosto de 2026 por la noche en Georgia.
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) August 30, 2026
Los visitantes marcaron primero y, desde entonces, no han vuelto a mirar atrás.
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Una jugada brillante puso al Charlotte por delante en el minuto 22. Allan Saint-Maximin le dio un pase audaz a Pep Biel en el lado opuesto del área. Biel luego le pasó el balón al delantero Idan Toklomati, quien remató al fondo de la red.
Es el segundo año consecutivo que Toklomati anota como visitante en Atlanta.
Charlotte rápidamente amplió su ventaja al inicio de la segunda mitad. Liel Abada se preparó con maestría para disparar y anotó un golazo espectacular. Este fue el octavo gol que Abada contribuyó desde que el equipo regresó del parón por el Mundial.
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Además, la victoria de Charlotte supuso su cuarta consecutiva en Atlanta.
El Charlotte FC regresa al Bank of America Stadium el próximo sábado 5 de septiembre para recibir al Houston Dynamo. El partido comenzará a las 7:30 pm ET.
Con información de Charlotte FC