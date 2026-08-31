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Celebran el 5.º Festival Todos Somos América

ENTRETENIMIENTO
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Cortesía: Festival Todos Somos América | We Are All America Festival
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Centro Latino y la Ciudad de Newton se unen por primera vez para presentar el 5.º Festival Todos Somos América | We Are All America Festival, una celebración familiar que conmemora el Mes de la Herencia Hispana y reconoce la diversidad, cultura, tradiciones, historias y contribuciones de la comunidad latinoamericana en la región. 

El festival se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre de 2026, de 3:00 a 8:00 p.m., en Downtown Hickory. La celebración será gratuita y abierta al público

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«Todos Somos América» invita a personas de todas las edades y orígenes a disfrutar de una tarde llena de música, cultura, comida y actividades que reflejan la riqueza y diversidad de América Latina. 

¿Qué incluye?

El festival incluirá:

  • Comida y productos artesanales de diferentes países de América Latina
  • Pintacaritas, piñatas y actividades para niños 
  • Coloridas presentaciones de bailes tradicionales de diferentes países
  • Camiones de comida 
  • Dos discomóviles con música latina 
  • Desfile y concurso de quinceañeras 
  • Reconocimiento al Latino Sobresaliente del Condado Catawba 
  • Presentación de las Becas Abriendo Puertas 
  • Entrega del Premio al Mejor Aliado de Centro Latino 2026 

Invitación a la comunidad 

Se invita a los asistentes a participar y celebrar sus raíces vistiendo la camiseta o traje típico de su país latinoamericano favorito. Se recomienda llevar una silla o manta para disfrutar cómodamente del evento. 

Los asistentes también deben considerar llevar efectivo para la compra de alimentos y productos de los vendedores. 

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Nota sobre mascotas: Aunque aman a las mascotas, por razones de seguridad y organización del evento, solo se permitirán animales de servicio. 

Centro Latino y la Ciudad de Newton invitan a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a compartir un espacio donde las culturas, historias y tradiciones y recuerdan que, aunque las personas vienen de diferentes lugares, «Todos Somos América». 

Para conocer más detalles, visite la página oficial del festival

También puede seguir a Centro Latino en Facebook y Instagram para recibir actualizaciones. 

Video: Llega a Charlotte. El Festival inaugural de la Herencia Hispana de las Carolinas‼️‼️

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