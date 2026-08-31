Celebran el 5.º Festival Todos Somos América

Charlotte, NC.- El Centro Latino y la Ciudad de Newton se unen por primera vez para presentar el 5.º Festival Todos Somos América | We Are All America Festival, una celebración familiar que conmemora el Mes de la Herencia Hispana y reconoce la diversidad, cultura, tradiciones, historias y contribuciones de la comunidad latinoamericana en la región.

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El festival se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre de 2026, de 3:00 a 8:00 p.m., en Downtown Hickory. La celebración será gratuita y abierta al público.

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«Todos Somos América» invita a personas de todas las edades y orígenes a disfrutar de una tarde llena de música, cultura, comida y actividades que reflejan la riqueza y diversidad de América Latina.

¿Qué incluye?

El festival incluirá:

Comida y productos artesanales de diferentes países de América Latina

Pintacaritas, piñatas y actividades para niños

Coloridas presentaciones de bailes tradicionales de diferentes países

Camiones de comida

Dos discomóviles con música latina

Desfile y concurso de quinceañeras

Reconocimiento al Latino Sobresaliente del Condado Catawba

Presentación de las Becas Abriendo Puertas

Entrega del Premio al Mejor Aliado de Centro Latino 2026

Invitación a la comunidad

Se invita a los asistentes a participar y celebrar sus raíces vistiendo la camiseta o traje típico de su país latinoamericano favorito. Se recomienda llevar una silla o manta para disfrutar cómodamente del evento.

Los asistentes también deben considerar llevar efectivo para la compra de alimentos y productos de los vendedores.

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Nota sobre mascotas: Aunque aman a las mascotas, por razones de seguridad y organización del evento, solo se permitirán animales de servicio.

Centro Latino y la Ciudad de Newton invitan a toda la comunidad a ser parte de esta celebración y a compartir un espacio donde las culturas, historias y tradiciones y recuerdan que, aunque las personas vienen de diferentes lugares, «Todos Somos América».

Para conocer más detalles, visite la página oficial del festival.

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