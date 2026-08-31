Bloquear una acera puede costar $100 en Charlotte

Charlotte, NC.- Charlotte reforzó las normas de estacionamiento residencial con una medida que busca garantizar el paso seguro de peatones y personas con discapacidad. La nueva disposición establece una multa de $100 para quienes estacionen un vehículo en una entrada de garaje cuando este sobresalga y bloquee la acera.

La regulación pone el foco en una práctica frecuente en zonas residenciales: Dejar parte del automóvil sobre el área destinada al tránsito peatonal. Las autoridades buscan mantener despejadas las aceras, especialmente para las personas que utilizan sillas de ruedas, andadores u otros dispositivos de movilidad, en cumplimiento de los principios de accesibilidad contemplados por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

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El Código Municipal también establece parámetros para las entradas de vehículos. Una entrada residencial estándar debe contar con al menos 20 pies de longitud y 10 pies de ancho. Estas dimensiones permiten que un vehículo permanezca completamente dentro de la propiedad sin invadir la acera.

La medida forma parte de un escenario más amplio de cambios en las políticas de estacionamiento de Charlotte y Carolina del Norte. A partir del 1 de enero de 2027, una nueva legislación estatal eliminará los requisitos mínimos obligatorios de estacionamiento fuera de la vía pública para determinados proyectos urbanísticos futuros.

La normativa, impulsada a nivel estatal y firmada por el gobernador Josh Stein, otorgará mayor margen de decisión a los desarrolladores sobre la cantidad de espacios de estacionamiento que deberán incorporar en nuevos proyectos. El cambio podría influir en el diseño de viviendas y desarrollos multifamiliares, especialmente en sectores con alta densidad.

Mientras tanto, algunos vecindarios de Charlotte analizan alternativas para administrar la creciente demanda de espacios en las calles. Dilworth, por ejemplo, ha evaluado convertir en permanentes ciertos programas piloto de permisos de estacionamiento residencial. Estas iniciativas buscan ordenar el uso de los espacios públicos y establecer límites para los vehículos de visitantes.

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Para los residentes, la modificación más inmediata resulta clara: un vehículo no debe extenderse desde la entrada de garaje hasta la acera. Quienes necesiten estacionar en su propiedad deberán verificar que el automóvil quede completamente dentro del área de acceso y no interfiera con el recorrido peatonal.

Las autoridades pretenden con estas medidas equilibrar las necesidades de estacionamiento con la seguridad, accesibilidad y movilidad de quienes transitan diariamente por las calles de Charlotte.

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