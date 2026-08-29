Extraditan a EE.UU. a líder de poderosa red dominicana de narcotráfico

Washington.- El líder de una poderosa organización internacional de narcotráfico y lavado de dinero con base en República Dominicana, Erick Randhiel Mosquea Polanco, fue extraditado desde Colombia hacia los Estados Unidos.

En un comunicado explicaron que el acusado, de 45 años, enfrenta graves cargos federales presentados en dos acusaciones separadas en los distritos de Puerto Rico y Nueva Jersey.

Detallaron que el detenido era conocido en el mundo criminal bajo los alias de «Ramon» y «E». Además, Mosquea Polanco es catalogado por la DEA como un Objetivo Organizacional Prioritario Regional (RPOT).

Acotaron que su vasta red de tráfico de cocaína extendía sus operaciones a través de múltiples países, coordinando actividades ilícitas entre: Colombia, Venezuela, la República Dominicana y Puerto Rico.

Indicaron que el capo fue capturado en Colombia en diciembre de 2024 a petición del gobierno estadounidense, concretando su extradición a Puerto Rico este 26 de agosto. También, se le acusa de múltiples cargos de conspiración, posesión e importación ilegal de cocaína a través de expedientes judiciales abiertos en los años 2016 y 2022.

𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐢𝐜𝐚𝐧-𝐁𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐃𝐫𝐮𝐠 𝐓𝐫𝐚𝐟𝐟𝐢𝐜𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐭𝐨 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐅𝐚𝐜𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐒𝐓𝐅 𝐈𝐧𝐢𝐭𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 “Mosquea Polanco… pic.twitter.com/grPj3kgcYt — DEA HQ (@DEAHQ) August 28, 2026

Enfrenta graves cargos

Paralelamente, en el Distrito de Nueva Jersey, Mosquea Polanco enfrenta cargos por distribuir más de mil kilogramos de cocaína y lavar millones de dólares. Las investigaciones revelan que operó esta enorme red entre enero de 2020 y septiembre de 2023 tras huir de la República Dominicana con documentos falsos, logrando las autoridades incautarle más de 6 millones de dólares en ganancias ilícitas.

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Al respecto, el Fiscal General, Todd Blanche, destacó que este contundente golpe es producto de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), una iniciativa interinstitucional unificada bajo el liderazgo del presidente Trump. Blanche advirtió que las agencias federales cuentan con todas las herramientas necesarias para localizar, desmantelar redes y llevar ante la justicia a capos de alto perfil en cualquier parte del mundo.

Por último, indicaron que de ser hallado culpable por los delitos de narcotráfico, el extraditado se enfrenta a una pena mínima de 10 años de prisión y una condena máxima de cadena perpetua por cada cargo. Además, de multas multimillonarias de hasta 10 millones de dólares. Por su parte, el cargo de conspiración para lavar dinero conlleva una sentencia adicional que podría alcanzar hasta 20 años de cárcel.

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