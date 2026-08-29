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EE.UU. y Venezuela sellan el mayor acuerdo petrolero de la historia

ESTADOS UNIDOS
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Donald Trump anuncia el inicio de operaciones militares en Irán
Foto: Cortesía X @WhiteHouse
Maria Gabriela Perez

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció «el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo». Según el mandatario, tras una intensa negociación, su país ha asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela.

Trump destacó en su declaración en las redes sociales que esta monumental transacción no representará ningún costo para los contribuyentes estadounidenses y logrará duplicar las reservas de crudo de su nación.

Además, el presidente aseguró que esta alianza incrementará drásticamente el suministro, reducirá sustancialmente los precios de la gasolina a largo plazo y encaminará a Venezuela hacia «un tremendo éxito y una gran prosperidad».

Reforzando este anuncio, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, celebró el pacto como una enorme victoria para los ciudadanos de ambos países. Rubio enfatizó que este acuerdo demuestra cómo la audaz política exterior de la administración está logrando triunfos bajo la visión de «Estados Unidos Primero», al garantizar reservas estables y crudo de bajo costo dentro del hemisferio occidental.

En cuanto a los beneficios para la nación sudamericana, el jefe de la diplomacia estadounidense detalló que la iniciativa atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada hacia Venezuela. Según Rubio, esta inyección masiva de capital respaldará miles de empleos bien remunerados y será el motor definitivo para impulsar la reconstrucción económica del país.

Gobierno de Delcy agradeció el apoyo a Venezuela

Por otro lado, el gobierno interino de Delcy Rodríguez emitió un comunicado agradeciendo al presidente Trump y al Secretario Rubio, calificando la alianza como un «hito histórico» vital para el renacer nacional. El plan operativo contempla el desarrollo estratégico de 17 campos petroleros con la participación directa de operadores privados, lo que facilitará la modernización inmediata de su infraestructura de hidrocarburos.

Ver más: EE.UU. destina $57 millones a «El Sistema» en Venezuela

Las autoridades venezolanas proyectan un impacto financiero sin precedentes, estimando que estas operaciones generarán más de 209.000 millones de dólares en impuestos para el Estado.

El gobierno concluyó afirmando que este acuerdo marca el inicio de una nueva era de crecimiento, permitiéndoles consolidarse como una potencia productora y poniendo sus inmensas reservas al servicio de la creación de empleos y el bienestar de su pueblo.

Vídeo: ¿Casos de asilo sin entrevista?

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