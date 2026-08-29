EE.UU. y Venezuela sellan el mayor acuerdo petrolero de la historia

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció «el mayor acuerdo petrolero en la historia del mundo». Según el mandatario, tras una intensa negociación, su país ha asegurado el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas en Venezuela.

Trump destacó en su declaración en las redes sociales que esta monumental transacción no representará ningún costo para los contribuyentes estadounidenses y logrará duplicar las reservas de crudo de su nación.

Además, el presidente aseguró que esta alianza incrementará drásticamente el suministro, reducirá sustancialmente los precios de la gasolina a largo plazo y encaminará a Venezuela hacia «un tremendo éxito y una gran prosperidad».

🚨 "BREAKING NEWS: The United States of America has just entered into an Agreement with the Country of Venezuela on, THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY!" – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/AsQqX3Y0sy — The White House (@WhiteHouse) August 28, 2026

Reforzando este anuncio, el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, celebró el pacto como una enorme victoria para los ciudadanos de ambos países. Rubio enfatizó que este acuerdo demuestra cómo la audaz política exterior de la administración está logrando triunfos bajo la visión de «Estados Unidos Primero», al garantizar reservas estables y crudo de bajo costo dentro del hemisferio occidental.

En cuanto a los beneficios para la nación sudamericana, el jefe de la diplomacia estadounidense detalló que la iniciativa atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada hacia Venezuela. Según Rubio, esta inyección masiva de capital respaldará miles de empleos bien remunerados y será el motor definitivo para impulsar la reconstrucción económica del país.

This deal is a huge win for both the American and Venezuelan people. It demonstrates how President Trump's bold foreign policy is driving America First wins: securing stable reserves and low-cost oil in our Hemisphere and lowering gas prices here at home. For the Venezuelan… https://t.co/SMSRYGWmVb — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 28, 2026

Gobierno de Delcy agradeció el apoyo a Venezuela

Por otro lado, el gobierno interino de Delcy Rodríguez emitió un comunicado agradeciendo al presidente Trump y al Secretario Rubio, calificando la alianza como un «hito histórico» vital para el renacer nacional. El plan operativo contempla el desarrollo estratégico de 17 campos petroleros con la participación directa de operadores privados, lo que facilitará la modernización inmediata de su infraestructura de hidrocarburos.

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Las autoridades venezolanas proyectan un impacto financiero sin precedentes, estimando que estas operaciones generarán más de 209.000 millones de dólares en impuestos para el Estado.

Venezuela announces a historic agreement with the United States government, which will have a significant impact on our nation’s revival. pic.twitter.com/qi9Q9qO4d0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) August 29, 2026

El gobierno concluyó afirmando que este acuerdo marca el inicio de una nueva era de crecimiento, permitiéndoles consolidarse como una potencia productora y poniendo sus inmensas reservas al servicio de la creación de empleos y el bienestar de su pueblo.

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