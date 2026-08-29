EE.UU. y Ecuador hunden buque «gasolinera» de Los Choneros

Miami.- En un golpe contundente contra las redes logísticas del crimen organizado, las fuerzas armadas de Estados Unidos y el Gobierno de Ecuador interceptaron y destruyeron un buque que operaba como estación flotante de reabastecimiento para el narcotráfico.

En un comunicado del Comando del Sur en sus redes sociales, explicó que la exitosa operación se llevó a cabo el pasado 28 de agosto en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental.

La inteligencia militar confirmó que esta embarcación estratégica brindaba soporte directo a las operaciones ilícitas en alta mar de «Los Choneros», una violenta organización narcoterrorista que opera en la región sudamericana.

Además, las autoridades revelaron que el barco ya había sido identificado y sancionado previamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

El operativo táctico fue ejecutado por infantes de marina y marineros estadounidenses desplegados desde el buque de asalto anfibio USS San Antonio (LPD 17). Las tropas abordaron, registraron y aseguraron la embarcación sin que se registraran incidentes violentos, tras lo cual los individuos detenidos fueron escoltados de manera segura hacia territorio ecuatoriano antes de que las fuerzas de EE. UU. procedieran a hundir la nave.

De la misma manera, indicaron que esta interceptación representa una victoria clave, ya que corta un nodo crítico en la cadena logística de los traficantes y promueve los objetivos de la recién creada Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C).

"Today's interdiction and sinking of a floating refueling station used for at-sea drug trafficking operations dealt a direct blow to the logistics network fueling narco-terrorists and cartels in the Western Hemisphere. By severing this critical maritime node, our Joint Force —… pic.twitter.com/lg7aesU5vH — U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026

Buscan derrotar a los grupos criminales

Por otro lado, el Departamento de Guerra y la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) reafirmaron su misión inquebrantable de derrotar a estos grupos criminales y defender el territorio nacional.

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Al respecto, el general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur (SOUTHCOM), destacó el impacto de esta acción conjunta. En su declaración, el alto mando militar aseguró que esta coalición asestó un golpe decisivo a las capacidades y tácticas clandestinas de los carteles responsables de traficar drogas peligrosas que tienen como destino final a las comunidades estadounidenses.

Por último, el general Donovan elogió el profesionalismo y la precisión de sus tropas navales durante la destrucción de esta base de abastecimiento. El comandante advirtió que al fracturar esta arteria principal de logística ilícita, las fuerzas conjuntas enviaron un mensaje inequívoco a los narcoterroristas de toda la región: sus redes de apoyo marítimo serán perseguidas y desmanteladas implacablemente.

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