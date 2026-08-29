EE.UU. advierte por crisis de agua y apagones en Cuba

La Habana.- La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió una alerta sanitaria, advirtiendo a sus ciudadanos sobre la creciente inestabilidad y el colapso de la infraestructura de suministro de agua en toda la isla.

Los reportes diplomáticos confirman que numerosos barrios residenciales están enfrentando periodos prolongados sin recibir el vital líquido a través de las fuentes municipales.

En un comunicado, explicaron que la crisis hídrica está estrechamente ligada a las severas deficiencias energéticas que azotan al país caribeño. Las autoridades estadounidenses señalaron de manera directa que los prolongados cortes de luz y la falta de agua son causados por la mala gestión de la infraestructura pública por parte del régimen, destacando que el bombeo hacia las viviendas depende de que el suministro eléctrico se mantenga estable.

Señalaron que a esta crisis estructural se le suma un factor ambiental crítico que agrava aún más la emergencia. Diversos reportes de los medios de comunicación locales indican que los pozos se están secando en todo el territorio nacional debido a una intensa sequía, lo que limita drásticamente las opciones para complementar y aliviar el déficit del suministro de agua.

La sede diplomática subrayó que la combinación de estas fallas operativas representa un peligro inminente para los residentes y turistas. La falta de agua potable, sumada a los constantes apagones que interrumpen la cadena de frío de alimentos y medicinas, presenta importantes desafíos para la salud y la integridad física de quienes se encuentran en el país.

Alerta sanitaria: Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba (28 de agosto de 2026) Ubicación: Cuba Evento: La infraestructura de suministro de agua en Cuba es cada vez más inestable. La Embajada tiene conocimiento de informes sobre barrios residenciales que han sufrido… pic.twitter.com/bFZyPUytyq — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) August 28, 2026

Recomiendan prepararse para cubrir las necesidades médicas

En este sentido, el gobierno estadounidense instó a sus ciudadanos a tomar medidas de preparación extremas. Se recomienda encarecidamente abastecerse de agua potable, mantener baterías cargadas y prepararse para cubrir necesidades médicas de forma alternativa, prestando especial atención a los medicamentos que requieren refrigeración continua o equipos dependientes de electricidad.

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Por último, la embajada exhortó a los viajeros a monitorear los reportes de la Unión Eléctrica (UNE) y consultar con sus aseguradoras sobre posibles opciones de evacuación médica. Para emergencias consulares, se habilitó la línea de atención +(53) (7) 839-4100 y se urgió a los ciudadanos a registrarse en el Programa de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas inmediatas sobre la situación en el terreno.

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