Corte federal bloquea políticas de retención migratoria de USCIS

California.- El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California emitió una orden judicial que obliga al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a reanudar el procesamiento habitual de solicitudes migratorias y de asilo.

En un comunicado de USCIS, indicó que el fallo judicial emitido esta semana representa un revés legal para las estrictas políticas de retención implementadas recientemente por el gobierno federal.

Explicaron que la contundente decisión, vinculada al caso Red Eagle Law, L.C. contra Joseph B. Edlow, bloquea formalmente la aplicación de los memorandos de política PM 602-0192 y PM 602-0194.

A través de este dictamen oficial, el tribunal ordenó a la agencia gubernamental que proceda de inmediato a adjudicar las aplicaciones pendientes siguiendo el curso normal de sus procesos administrativos.

Como parte integral de este fallo, el juez aprobó la certificación de una demanda colectiva que ampara directamente a ciudadanos o nativos de los 39 países listados en recientes Proclamaciones Presidenciales, así como a las personas originarias de la Autoridad Palestina, protegiendo a miles de solicitantes que habían quedado atrapados en un limbo burocrático.

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USCIS rechaza protección judicial

De la misma manera, indicaron que esta protección judicial cobija a quienes tengan un formulario I-589 de asilo en trámite o cualquier otra solicitud de beneficio migratorio que haya sido paralizada por los memorandos emitidos a finales de 2025 y principios de 2026. La medida aplica para todos aquellos casos que no habían recibido una resolución final hasta la fecha de la certificación del grupo.

A través de un comunicado oficial, USCIS expresó su profundo desacuerdo con la orden de la corte, aunque confirmó que acatará estrictamente sus términos mientras evalúa posibles apelaciones. La agencia defendió que los memorandos bloqueados se basaban en las Proclamaciones Presidenciales 10949 y 10998, diseñadas específicamente para mejorar las investigaciones de antecedentes y proteger al país de amenazas terroristas.

Ante este nuevo y complejo panorama legal, la agencia migratoria anunció que emitirá instrucciones actualizadas de procesamiento a la espera de nuevos desarrollos en el litigio. Mientras el proceso judicial continúa su curso, los afectados por estas restricciones podrán ver cómo sus carpetas vuelven a avanzar dentro del sistema de inmigración de los Estados Unidos.

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