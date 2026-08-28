Trump renombra el lago Ontario como «Lago América»

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario por el de «Lago América».

En un comunicado de la Casa Blanca, indicó que esta medida busca reconocer las extraordinarias contribuciones históricas del pueblo estadounidense y reafirmar la soberanía sobre este importante cuerpo de agua dulce compartido con Canadá.

⚠️ TDS TRIGGER WARNING: Lake America is officially on the map. 🇺🇸🦅 What’s next? pic.twitter.com/YCQoBXpt79 — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

En el documento oficial, el mandatario destacó que Estados Unidos es el mayor protector y principal inversor en la conservación de los Grandes Lagos.

De la misma manera, Trump argumentó que, durante la última década, su administración ha invertido casi 4.000 millones de dólares en el ecosistema, superando con creces las aportaciones del gobierno canadiense en el mismo periodo.

BREAKING: President Trump officially changes the name of Lake Ontario to Lake America. "If you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now, all we need is an ocean." 👀 🇺🇸 pic.twitter.com/OZOmfibisP — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

EE.UU. con mayor parte de su volumen

Por otro lado, el gobierno federal enfatiza que las partes más profundas del lago se encuentran en territorio estadounidense, otorgándole al país la mayor parte de su volumen. Por ello, consideran que este cambio de nombre es un acto de justicia frente a un recurso hídrico que ha sido vital para el comercio, la exploración y la seguridad nacional.

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Explicaron que desde la época colonial y la Guerra de 1812, esta vía marítima ha sido una arteria crítica que conecta el interior de EE. UU. con los mercados del Atlántico. Actualmente, la región genera cientos de miles de empleos estadounidenses y miles de millones de dólares en actividad económica gracias al transporte de hierro, carbón y productos agrícolas.

Asimismo, la Casa Blanca sostuvo que, el Secretario del Interior tiene un plazo de 30 días para actualizar el Sistema de Información de Nombres Geográficos y eliminar cualquier referencia al «lago Ontario». Esto obligará a todas las agencias federales a modificar sus mapas, contratos y comunicaciones oficiales de ahora en adelante.

Por último, la orden ejecutiva aclara que esta histórica modificación no altera la autoridad de las agencias ni crea nuevos derechos legales contra el gobierno. Los costos de publicación e implementación de esta directriz serán asumidos íntegramente por el Departamento del Interior.

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