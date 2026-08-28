Tres detenidos tras tiroteo que impactó dos viviendas

Monroe, NC.– Tres personas terminaron bajo custodia pocas horas después de un tiroteo que impactó dos viviendas en Wingate, en Union County. Las autoridades identificaron recientemente a los sospechosos y ejecutaron una orden de registro en un complejo de apartamentos de Monroe como parte de la investigación.

Los agentes acudieron al bloque 1100 de Eastwood Drive, en Wingate, tras recibir un reporte sobre disparos. Durante las primeras diligencias, los investigadores determinaron que los proyectiles alcanzaron dos casas de la zona.

El incidente no dejó personas heridas, según el reporte policial. Sin embargo, los detectives iniciaron de inmediato las pesquisas para establecer quiénes participaron en el tiroteo y localizaron a tres personas presuntamente vinculadas con los hechos.

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La investigación llevó a los detectives hasta un complejo de apartamentos en Monroe. Con apoyo de oficiales del Departamento de Policía de Monroe, los agentes ejecutaron una orden de búsqueda en el inmueble.

Durante el operativo, las autoridades arrestaron a Shauntelle Staton, Oquavyon McBride y Z’nyha McClendon. Los investigadores también incautaron un vehículo que, según las pesquisas, habría servido para cometer el tiroteo.

Además, durante el registro del apartamento, los agentes encontraron tres armas de fuego, que quedaron bajo custodia como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

Las autoridades presentaron varios cargos contra los sospechosos. Oquavyon McBride enfrenta dos cargos por posesión de arma de fuego por parte de un delincuente, un cargo por conspiración grave y dos cargos por disparar un arma de fuego contra una vivienda ocupada.

Por su parte, Z’nyha McClendon enfrenta cargos por ayudar o instigar la posesión de un arma de fuego por parte de un delincuente, conspiración grave y disparar un arma de fuego contra una vivienda ocupada.

El reporte policial también identifica a Shauntelle Staton como una de las tres personas detenidas, aunque la información difundida no especifica los cargos que enfrenta.

Las autoridades continúan con la investigación para determinar las circunstancias que provocaron los disparos y establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados. La recuperación del vehículo y de las tres armas podría aportar elementos adicionales a las pesquisas.

El tiroteo ocurrió el 19 de agosto de 2026, cuando los agentes respondieron al reporte de disparos en Eastwood Drive. Posteriormente los tres sospechosos quedaron bajo custodia y, de acuerdo con el informe policial, las autoridades los liberaron sin fianza.

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