Tiroteo con participación policial deja un muerto en Asheville

Asheville, NC.- La Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte (SBI) inició una investigación sobre un tiroteo con participación de un oficial ocurrido durante la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026 en Asheville.

SBI INVESTIGATING OFFICER-INVOLVED SHOOTING IN ASHEVILLE Asheville, NC — The North Carolina State Bureau of Investigation responded to a request from the Asheville Police Department regarding an early morning officer-involved shooting. Asheville Police officers responded… pic.twitter.com/xCEmk54onV — NC SBI (@SBI1937) August 27, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 12:34 a. m., cuando agentes del Departamento de Policía de Asheville acudieron a una residencia ubicada en 45 Nancy Street tras recibir varios reportes sobre una posible entrada y allanamiento que se desarrollaba en ese momento.

Según la información preliminar divulgada por las autoridades, los oficiales llegaron al lugar para atender la situación y, durante la interacción con un ciudadano armado, se produjo un tiroteo. El hombre recibió un disparo y los servicios de emergencia lo trasladaron a un hospital, donde posteriormente murió.

Las autoridades trasladaron el cuerpo del ciudadano a la oficina del examinador médico, que realizará una autopsia como parte del procedimiento correspondiente. El SBI asumirá ahora la investigación de las circunstancias que rodearon el enfrentamiento y determinará cómo se desarrollaron los hechos.

El Departamento de Policía de Asheville solicitó la intervención del SBI, una medida que permitirá a una agencia estatal revisar de manera independiente el incidente en el que participó un integrante de la policía local.

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Por ahora, las autoridades no han divulgado la identidad del hombre fallecido ni han ofrecido detalles sobre el oficial involucrado. Tampoco informaron qué tipo de arma portaba el ciudadano ni precisaron las circunstancias que llevaron al intercambio de disparos.

La investigación permanece en una etapa inicial y el SBI no ha proporcionado información adicional sobre posibles testigos, evidencia recopilada o las actuaciones específicas de los agentes durante el operativo.

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Las autoridades indicaron que compartirán cualquier actualización relevante mediante nuevos comunicados de prensa o a través de las plataformas oficiales del SBI en redes sociales.

El caso ocurre mientras la investigación estatal busca establecer una reconstrucción precisa de los acontecimientos ocurridos en la vivienda de Nancy Street. La autopsia y la revisión de las evidencias recopiladas en el lugar formarán parte del proceso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Hasta que concluya la investigación, las autoridades mantienen reservados varios elementos del caso y no han adelantado conclusiones sobre las responsabilidades de las personas involucradas.

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