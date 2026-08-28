Raleigh, NC.- Según Siembra NC «Dos tercios de las personas arrestadas por ICE en NC este año no tienen antecedentes penales», mientras que funcionarios federales afirman que están deteniendo a «los peores criminales». Los propios registros de arrestos del gobierno cuentan una historia diferente.

Un análisis original de Siembra NC de datos individuales de ICE, publicados el 21 de agosto de 2026 y actualizados hasta el 6 de agosto, revela que ICE ha arrestado a casi 10.000 personas en Carolina del Norte desde enero de 2025. La gran mayoría de ellas sin antecedentes. El ritmo de los arrestos se quintuplicó aproximadamente desde 2024, y casi a todas las personas que detuvieron los llevaron a cientos de kilómetros fuera del estado, lejos de su familia y su abogado.

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Los datos fueron obtenidos de ICE mediante un litigio amparado por la Ley de Libertad de Información por el Proyecto de Datos de Deportación de UC Berkeley y UCLA. Cada cifra a continuación fue calculada por Siembra NC directamente a partir de los registros federales. Las cifras publicadas más recientes para Carolina del Norte se detuvieron el 10 de marzo. Este análisis amplía el recuento en casi 3600 arrestos que no se habían reportado previamente.

Lo que muestran los registros

La mayoría de las personas arrestadas no tienen antecedentes penales.

De las 5008 personas que ICE arrestó en Carolina del Norte entre el 1 de enero y el 5 de agosto de este año, dos de cada tres no tenían antecedentes penales. Aproximadamente una de cada cinco nunca había sido acusada de ningún delito, más allá de estar presente sin estatus legal, lo cual es una infracción civil.

Solo alrededor de un tercio tenía antecedentes penales de algún tipo. En todo el período desde enero de 2025, el 62% de los arrestados no tenía antecedentes penales.

Los arrestos son rutinarios, no dramáticos.

Casi tres cuartas partes de los arrestos de este año se produjeron mediante detención preventiva, en lugar de operativos en la calle. El patrón en los registros es el de una cárcel tras otra: una persona es fichada por un delito común, detenida y entregada al ICE. Este es el mecanismo exacto que ahora exige la ley estatal. Los registros también muestran cientos de arrestos en “operaciones de fugitivos” realizados en domicilios y vecindarios. Uno de cada cinco arrestos se registra con un código vago de “área general” que oculta el lugar exacto donde ocurrió.

Casi todos son enviados fuera del estado.

De las personas arrestadas este año en Carolina del Norte y puestas bajo detención, el 98 por ciento permaneció detenido más tiempo fuera de Carolina del Norte. Más de 4500 fueron llevadas a centros de detención privados en Georgia, incluidos los centros de Stewart y Folkston. Carolina del Norte no cuenta con ningún centro de detención de inmigrantes de larga duración en los datos. Las salas de espera en Charlotte y Raleigh sirven solo como breves paradas de procesamiento antes de que las personas sean trasladadas.

La redada incluye a niños y ancianos.

Los registros incluyen niños de tan solo tres años y personas de hasta 79 años. Desde enero de 2025, el ICE ha arrestado a decenas de residentes de Carolina del Norte menores de 18 años y a decenas de personas de 65 años o más.

Las cifras a lo largo del tiempo

Arrestos de inmigrantes en Carolina del Norte, según los registros federales: 681 en 2022, 1860 en 2023, 1612 en 2024, 5048 en 2025 y 5008 en lo que va del año, con cuatro meses aún por delante. El ICE realizó un promedio de aproximadamente 134 arrestos mensuales en Carolina del Norte en 2024. Este año, el promedio es de alrededor de 700 al mes. Los arrestos nunca volvieron a los niveles anteriores tras la operación de Charlotte en noviembre de 2025.

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«Lo peor de lo peor», comparado con los antecedentes.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, declaró ante la Asociación Nacional de Gobernadores el 3 de agosto que el objetivo era expulsar a «lo peor de lo peor» e instó a los estados a cooperar, describiendo a los objetivos como personas sin estatus legal con antecedentes penales.

En Carolina del Norte, los registros muestran que dos tercios de las personas arrestadas por ICE este año no tienen antecedentes penales.

El líder del Senado estatal, Phil Berger, promotor del Proyecto de Ley 153, justificó la ley advirtiendo sobre la liberación de «inmigrantes ilegales y con antecedentes penales para que deambulen libremente por nuestras calles». Los datos demuestran que las cárceles se utilizan, pero no para eso. El proceso carcelario es precisamente cómo la mayoría de los habitantes de Carolina del Norte son detenidos por ICE, y dos tercios de ellos nunca han sido condenados por ningún delito. Cuando los legisladores republicanos anularon el veto del gobernador al Proyecto de Ley 153 en junio, Berger lo calificó como una acción decisiva contra la inmigración ilegal, y el presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall, afirmó que la anulación del veto haría que el estado fuera más seguro. Los propios registros de arrestos del estado muestran quiénes son los detenidos.

La situación está diseñada para empeorar

Los daños descritos en este análisis ya se han producido. Lo que sigue está diseñado para agravarlos.

Según la Ley SB 153, que entró en vigor tras la anulación de junio, cuatro agencias estatales, incluyendo la Patrulla de Carreteras del Estado y la Oficina Estatal de Investigación, deben firmar acuerdos 287(g) que autorizan a funcionarios estatales a realizar tareas de control migratorio.

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