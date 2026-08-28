Gastonia, NC.- El regreso a clases elevó la vigilancia de las autoridades de tránsito en Gastonia, Carolina del Norte, donde los agentes ya contabilizaron decenas de infracciones relacionadas con la seguridad en las zonas escolares y el transporte de estudiantes.

Según informó el Departamento de Policía de Gastonia, sus agentes han emitido 60 multas por exceso de velocidad en áreas escolares desde el inicio del nuevo período académico. Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió cuando un conductor circuló a 62 millas por hora en una zona con límite de 25 MPH.

La cifra refleja la preocupación de las autoridades por el comportamiento de algunos conductores durante los horarios de entrada y salida de los centros educativos. La velocidad representa uno de los principales factores de riesgo en estos sectores, especialmente cuando niños y adolescentes cruzan calles, esperan el transporte escolar o suben y bajan de los autobuses.

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La policía también reportó cinco infracciones por adelantar a autobuses escolares que tenían activadas las luces rojas y el freno de seguridad. Esta conducta puede poner directamente en peligro a los estudiantes que descienden del vehículo y necesitan cruzar la vía para llegar a sus hogares o centros educativos.

Además, los agentes registraron una infracción adicional por exceso de velocidad en una zona escolar, como parte de los controles que realizan durante la jornada.

El Departamento de Policía de Gastonia aclaró que estas acciones no corresponden a un operativo limitado a la primera semana de clases. Los agentes de tránsito continuarán realizando controles de velocidad en las zonas escolares de manera semanal y también vigilarán los recorridos de los autobuses escolares para identificar a quienes ignoren las señales de detención.

Las autoridades recordaron que los conductores deben detener completamente sus vehículos cuando un autobús escolar active las luces rojas y despliegue el mecanismo de señalización correspondiente. La medida permite que los estudiantes suban y bajen del transporte sin enfrentar vehículos que circulen alrededor.

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La policía también pidió a los conductores reducir la velocidad al ingresar a las zonas escolares y evitar el uso del teléfono celular mientras manejan.

El objetivo de la campaña consiste en prevenir accidentes y proteger a estudiantes, maestros, conductores de autobuses y trabajadores de las escuelas. Los controles continuarán durante el año escolar, por lo que las autoridades instaron a los conductores de Gastonia a extremar las precauciones y respetar las normas de tránsito.

El mensaje de la policía es directo: reduzca la velocidad, manténgase atento y deténgase ante un autobús escolar con luces rojas.

Video: Policía de Gastonia refuerza campaña de seguridad por el regreso a clases